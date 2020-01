Gheorghe Dincă a venit cu un plan nou imediat după Anul Nou. Criminalul a trimis o cerere prin care dorește să fie reaudiat și spune că nu mai recunoaște uciderea Luizei Melencu. Controversata decizie dă speranțe familiei Luizei care speră că fiica lor este vie.

„Vie a fost tot timpul, dar moartă a fost făcută. Acesta a fost un film care a fost regizat. Regizorii au fost procurorii, iar actorul a fost Dincă. Asta susţine el. Dar noi susţinem altceva, că Luiza nu este moartă. Copilul meu nici nu a trecut prin aceasă casă. Nu am atâta putere de rezistenţă să conving că nu a trecut prin acea casă”, a declarat mama Luizei.

Bunicul Luizei cere intervenția premierului Orban

„Vom rezistă pentru că trebuie să rezistăm. Trebuie să transmită scrisoarea premierului sau măcar ministrului Justiţiei”, a spus bunicul fetei.

Alexandru Cumpănașu a intervenit după mutarea lui Dincă

„Eu sunt convins de asta. Aş vrea să le spun părinţilor Luizei că este una dintre cele mai importante zile după 1989. Acest caz nu este caz oarecare. Este un caz care poate înregistra încredere sau neîncredere. Prin gestul acesta de a recunoaște adevărul, și anume că nu le-a omorât pe cele două fete, Dincă da o veste bună familiilor, dar da o lovitură sistemului, un sistem care l-a protejat. A fost cât se poate de dubios faptul că familia acestuia nu a fost verificată. Eu personal am trimis la DIICOT 5 martori despre traficul de persoane pe care acesta l-a exercitat. Sunt 2 martori care au depus mărturie la diicot despre implicarea familiei monstrului în răpirea Alexandrei. Nu au calitate de martori, nu sunt învinuiți, nu sunt audiați, deși am făcut plângeri”, a transmis Alexandru Cumpănașu.

Gheorghe Dincă a fost protejat

Alexandru Cumpănașu spune că Dincă a fost protejat la nivel înalt, de un fost ministru și că mutarea lui Dincă din prezent este doar doavada că înțelegerea criminalului cu autoritățile a picat.

„Să ai atâtea dovezi în lanţ şi tu stat român să te comporţi că un protector al acestei familii. Pentru mine a fost halucinant. Tot ce am făcut a fost să strâng probe, le-am predat la DIICOT, am făcut plângere separată pentru traficul de persoane exercitat de familia lui Dincă. Declarația lui Dincă este o razvatrire. Eu cred că a căzut o înțelegere, nu mai au ce să mai facă, mai avem să îl aducem pe Dincă junior în flagrant. Am dat adrese în Italia unde plasa fete. Am adus martore că acesta făcea trafic de persoane. Am adus martori că au fost sechestrate trei persoane. Cât ar fi putut statul român. Dincă se răzbună și găsește o modalitate pentru a se proteja”, a mai transmis Cumpănaşu.

