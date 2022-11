Din cauza suspendării, Simona Halep nu mai are acces la evenimentele din tenis din următoarea perioadă, cel puțin nu ca sportiv. Ea poate să-și cumpere bilet și să stea în tribune, ca orice spectator.

Horia Tecău a vorbit cu Simona Halep! „Inima ei bate pentru tenis”

Jucător de tenis Horia Tecău a dezvăluit că a stat de vorbă cu Simona Halep. Se pare că sportiva este foarte afectată şi a decis că nu va mai merge la Oradea pentru a le susține pe colegele sale din echipa României de Billie Jean Cup la meciul cu Ungaria.

„Am vorbit cu Simona acum câteva zile, dar și mai demult. Ea își dorea să vină la Oradea, să fie alături de echipă, chiar dacă nu mai juca în acest an. Momentan, ne dorim să situația să se rezolve în favoarea ei și să revină în turnee cât mai repede posibil.

Este o jucătoare care a făcut mult pentru România, pentru echipa noastră și sperăm să revină cât mai curând posibil.

Ea a transmis un mesaj de succes pentru echipă, chiar dacă nu va fi prezentă alături de colege. A spus că se va uita la meci, chiar dacă are alte preocupări în aceste zile.

Inima ei bate pentru tenis și își dorește cu ardoare ca echipa Românei să câștige această întâlnire”, a declarat Horia Tecău la o conferința de presă de la Oradea.

Simona Halep termină sezonul în top 10 în clasamentul WTA

Din cauza scandalului de dopaj și a problemelor medicale, Simona Halep nu a mai pășit pe terenul de tenis de la turneul de Grand Slam US Open, care a avut loc în luna august a acestui an. Cu toate acestea, sportiva are motive să se bucure, deoarece va termina sezonul pe locul zece în clasamentul mondial, un lucru total nesperat.

Caroline Garcia s-a impus înfrânt-o pe Arina Sabalenka în finala Turneului Campionilor, iar în mod surprinzător, Simona Halep termină anul 2022 pe locul zece în clasamentul WTA.

Care sunt cele mai bune zece jucătoare de tenis din lume:

1. Iga Swiatek

2. Ons Jabeur

3. Jessica Pegula

4. Caroline Garcia

5. Aryna Sabalenka

6. Maria Sakkari

7. Coco Gauff

8. Daria Kasatkina

9. Veronika Kudermetova

10. Simona Halep