Se arată luminița de la capătul tunelului? Sportiva de 31 de ani se află în centrul unui scandal de dopaj după ce a fost testată pozitiv pentru Roxadustat, însă a primit o veste total neașteptată.

Tenismena termină sezonul în top 10 în clasamentul WTA

Din cauza scandalului de dopaj și a problemelor medicale, Simona Halep nu a mai pășit pe terenul de tenis de la turneul de Grand Slam US Open, care a avut loc în luna august a acestui an. Cu toate acestea, sportiva are motive să se bucure, deoarece va termina sezonul pe locul zece în clasamentul mondial, un lucru total nesperat.

Caroline Garcia s-a impus înfrânt-o pe Arina Sabalenka în finala Turneului Campionilor, iar în mod surprinzător, Simona Halep termină anul 2022 pe locul zece în clasamentul WTA.

Care sunt cele mai bune zece jucătoare de tenis din lume:

1. Iga Swiatek

2. Ons Jabeur

3. Jessica Pegula

4. Caroline Garcia

5. Aryna Sabalenka

6. Maria Sakkari

7. Coco Gauff

8. Daria Kasatkina

9. Veronika Kudermetova

10. Simona Halep

Sportiva este susținută de familia sa în această perioadă. Tatăl său, Stere Halep, a spus că el crede în nevinovăția fiicei sale.

„Indiferent cum, şi 20 de ani să dea, noi suntem curaţi. Simona e curată 100%. Poate să dea şi 100 de ani suspendare. Noi suntem curaţi ca lacrima în faţa Domnului”, a spus acesta pentru ObservatorNews.

Ce spun avocații despre cazul Simonei Halep

Potrivit avocaților Sport Resolutions Paul Ciucur și Dan, tenismena are 20 de zile să conteste acuzațiile care i se aduc, sau să încheie un acord de recunoaștere care i-ar aduce o suspendare de 4 ani.

„De acum înainte, Simona Halep are la dispoziție 20 de zile, fie să conteste actul de acuzare, fie să încheie, există și această posibilitate, un acord de recunoaștere care i-ar reduce de la 4 ani, cât este sancțiunea standard, la 3 ani”

Având în vedere că atât la proba A cât și la proba B, sportiva, și sportivii în general, nu doar ea, participă în mod direct: ei pun proba în aceste recipiente și, mai mult decât atât, au ocazia, dreptul și ocazia de a fi prezenți, personal sau prin reprezentant, la deschiderea probei B, așa cum a fost cazul nostru, o contra-expertiză, este o variantă cu șanse foarte mici de contestare”, a declarat Paul Ciucur pentru TVR.

„Trebuie văzut ce iregularități s-ar fi putut întâmpla și, dacă aceste iregularități, pot cauza un alt rezultat decât cel existent”, a completat Dan Mihai.