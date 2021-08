Șeful PNL Ludovic Orban a fost în weekend la Oradea, unde a avut o întâlnire cu liderul liberal Ilie Bolojan, ba mai mult, a primit susținerea lui în alegeri. Orban spune că dorește să stopeze atacurile din interiorul partidului politic dinainte de alegerile interne. De asemenea, acesta a recunoscut că ia în calcul o candidatură la președinție în 2024, asta în cazul în care câștigă funcția mult râvnită în septembrie. Mai mult, dacă nu va candida la funcția de președinte al României, acesta promite că sigur va găsi un candidat potrivit.

Orban cere renunțarea la atacurile interne care șubrezesc partidul

Declaraţiile lui Orban au fost făcute, duminică, la Oradea, unde șeful Partidului Național Liberal dorește să reclădească credibilitatea PNL alături de liderul local Ilie Bolojan. Liderul PNL a mai spus că vrea să stopeze atacurile între membri PNL de până acum.

„Îmi doresc să înceteze atacurile reciproce în această campanie. Ceea ce trebuie să dovedeşti pentru a dobândi calitatea de preşedinte al Partidului Naţional Liberal este măsura în care eşti muncitor, ai viziune, obiective, că ai capacitatea de inspira ca lider şi că ştii să pui în practică un management serios pentru partid. De aceea, în campanie mă voi referi mai puţin la contracandidatul meu şi mai mult la ceea ce vreau să fac pentru Partidul Naţional Liberal”, a declarat Ludovic Orban, care așteaptă cu nerăbdare congresul PNL, în care se va alege preşedintele PNL.

Alegerile interne vor avea loc în 25 septembrie, iar cei doi candidați sunt premierul Florin Cîţu şi preşedintele Camerei Deputaţilor, Ludovic Orban.

Orban vânează deja locul lui Iohannis

Întrebat dacă ia în calcul candidatura la Preşedinţia României pentru scaunul lui Klaus Iohannis dacă va câştiga alegerile din PNL, Ludovic Orban a spus că încă mai sunt 3 ani şi jumătate până atunci, dar niciun candidat la șefia PNL nu poate refuza ușor o asemenea opțiune.

„În momentul în care eu m-am hotărât să candidez la un nou mandat la preşedinţia PNL, normal că am luat în calcul în mod serios şi posibilitatea de a candida la preşedinţia României. Este firesc. Cel care este ales preşedintele PNL este omul care se bucură de cea mai mare încredere în PNL. Pe de altă parte, să fie foarte clar, eu nu sunt omul care să vreau să candidez cu orice preţ”, a transmis actualul preşedinte al PNL.

Orban spune că întotdeauna a luat decizii pe baza unor analize serioase, a unor studii. Astfel, dacă va câştiga alegerile în PNL, Orban nu exclude să găsească o variantă de candidat cu şanse mari să câştige Preşedinţia României, când vor fi organizate alegeri, chiar dacă acel candidat nu va fi el.

„Obiectivul pe care îl am este inclus în moţiunea mea: câştigarea alegerilor prezidenţiale, chiar dacă eu nu voi candida, voi avea capacitatea de a găsi un candidat care să aibă şansa să câştige alegerile prezidenţiale. Am arătat la alegerile de la Primăria Capitalei că în condiţii foarte dificile (…) am reuşit să câştigăm cu candidat independent”, a mai spus liderul PNL.

