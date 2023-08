Loredana și Alina au cerut să nu mai stea împreună

Alina Elena Ciobanu și Loredana Atănăsoaie au venit pe litoral din Vaslui pentru a munci pe postul de cameriste în Hotelul Narcis din Saturn, fiind însă cazate în Hotelul Semiramis din aceeași stațiune. Reprezentanții Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) din Constanța au făcut descinderi la aceste două hoteluri în urma informațiilor oferite de Loredana.

„Este un control dispus de Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța. Se fac verificări privind legalitatea formelor de angajare, dar și cu privire la normele de sănătate și securitate în muncă. Persoana care a provocat incidentul [Loredana Atănăsoaie] nu a putut fi audiată pentru că este în arest, însă au fost audiați restul angajaților, care au fost găsiți acolo. Administratorul firmei a fost invitat să aducă documente la sediul ITM și în funcție de ce constatări vom face, vom lua măsurile legale care se impun”, a informat Marian Becheanu, șeful ITM Constanța.

Prietene și colege de bancă din clasa I, Alina Elena Ciobanu și Loredana Atănăsoaie au venit să lucreze împreună pe litoral, ca să facă rost de bani. Cazate în aceeași cameră, ele au început să se certe și s-a ajuns la crimă.

Motivarea judecătorilor de la Tribunalul Constanța, la sentința prin care Loredana Atănăsoaie a fost arestată preventiv arată următoarele: „Motivația omorului a fost una destul de superficială, respectiv certuri legate de serviciu și conviețuirea la comun dintre cele două”.

„În seara zilei de 05.08.2023, am mai avut niște discuții contradictorii cu Elena legate de plecarea ei acasă, întrucât știam că vrea să plece din hotel. În camera noastră aveam un cuțit de bucătărie pentru a-l folosi la prepararea hranei. Într-un moment de furie, întrucât Elena îmi răspundea evaziv, am început să tremur, am luat cuțitul care era pe un raft și inițial am ezitat însă după aceea am înjunghiat-o în gât. Menționez că Elena nu dormea, însă stătea întinsă în pat cu ochii închiși și față către perete. Menționez că eu nu am vrut să o omor însă am avut un moment în care mi-am pierdut firea și am săvârșit această faptă”, a fost declarația Loredanei pentru anchetatori.

Loredana dă vina pe conducerea hotelului

Cele două prietene au cerut să fie cazate separat.

„Lucram 7 zile pe săptămână, 9 ore pe zi, iar în contract scris 8 ore pe zi, cinci zile pe săptămână. Cu Elena mă cunoșteam de mult întrucât eram colege de clasă din clasa întâi. Menționez că aveam cu Elena o relație ceva mai dificilă, din diferite motive inclusiv legate de serviciu și ne-am mai certat, motiv pentru care am cerut pe parcurs șefilor să ne schimbe camerele și să stăm separat. Acest lucru I-am cerut lui M.G și A.M., însă s-a tot tergiversat mutarea noastră, pentru a sta separat“, a declarat Loredana.

Declarația Loredanei confirmă plângerile Alinei, aceasta le povestea rudelor, înainte de a muri, că Loredana o șicanează din orice, că nu mai suportă și că deși a cerut să fie mutată din camera, managerii au ignorat-o.

Din acest motiv, Alina se și hotărâse să se întoarcă acasă, cu numai câteva ore înainte de a fi omorâtă. Tânăra își făcuse și bagajul, lucru care a înfuriat-o pe Loredana.

Reprezentanții celor două hoteluri nu au oferit niciun comentariu la aceste declarații, însă în urmă cu câteva zile, o reprezentantă a biroului de Resurse Umane a societății a susținut că angajații hotelului nu știau nimic despre problemele dintre cele două. În plus, i-ar fi acuzat pe jurnaliști că le strică afacerile și le sperie turiștii.