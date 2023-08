Casian Mihalcea nu a fost iubitul Alinei Elena Ciobanu

Recent, au apărut informații în presa locală, potrivit cărora Casian Mihalcea a fost adevăratul iubit al Alinei Elena Ciobanu, adolescenta de doar 18 ani care a fost ucisă de amica ei în Mangalia, însă familia ei neagă totul, acuzându-l pe tânărul respectiv că „joacă teatru” și că vrea să devină vedetă de pe urma dramei prin care trec ei.

„Nu a fost niciodată iubitul ei. Își dorește să fie vedetă de pe urma dramei pe care noi, familia Alinei, o trăim. Acest Casian a jucat teatru”, a scris sora Alinei pe rețelele sociale.

„Am contul ei de Facebook și am văzut că ultima lor conversație a fost în 2021”, a scris, la rândul său, fratele Alinei pe contul său de Facebook.

Casian Mihalcea spune că el și Alina Elena Ciobanu doreau să se căsătorească

Postările lor au fost făcute la scurt timp după ce Casian Mihalcea a dat interviuri, susținând ferm că el a fost adevăratul iubit al Alinei Elena Ciobanu, că vorbeau zilnic, că doreau să se căsătorească și că ea n-ar fi avut nicio legătură cu Sergiu (din Republica Moldova), despre care se știa că a fost iubitul ei oficial.

„Am ținut legătura, iar în aprilie am venit iar acasă și cam asta a fost. Pe 15 mai am plecat în Luxemburg și eu am insistat, știa ce fel de persoană responsabilă sunt, că am grijă de ea și că o iubesc să meargă cu mine acolo. Vedeau mereu când revenea în țară, fiind plecat mare parte din timp la muncă. Mie mi-a zis că se duce la Mamaia, dar după s-a dus în Mangalia. Totul era frumos între noi.

Am aflat și eu zilele astea că ea era cu altcineva. Noi vorbeam des, ea își dedica tot timpul mie și mi-a spus într-o zi că se duce la ziua unui prieten din Republica Moldova. Toată lumea din Vaslui și din împrejurimi mă știu când eu mă întâlneam cu ei în oraș, Alina era în dreapta mea în mașină. Mi-am cumpărat mie o verighetă, ei o verighetă, un lănțișor și o pereche de cercei, toate de aur”, a declarat el în cadrul unui interviu acordat pentru Kanal D.