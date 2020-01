Cristina Țopescu a fost găsită moartă în casa sa din Tunari, duminică seara, în jurul orei 22.00, de o vecină, care îi era și prietenă apropiată. Speriată că nu reușea să dea de vedetă, femeia a apelat, inițial, la alte persoane din localitate, pentru a afla ce se întâmplă, apoi a sunat la 112.

”Legistul a analizat trupul aflat în stadiu avansat de degradare, chiar mumificat, și a întocmit un raport în care se specifioca faptul că ziarista terminase socotelile cu viața de două săptămâni. Mai mult, dusă la necropsie, medicii nu au putut spune clar cauza morții, însă au mers pe varianta unui infarct sau chiar a unui accident vascular”, au dezvăluit persoane abilitate, potrivit stirilekanald.ro.

Cristina Țopescu a murit, după câte s-ar părea, în noaptea de 28 spre 29 decembrie. De atunci, nimeni nu a mai știut nimic de ea. Vecina jurnalistei, cea care a și alertat autoritățile susține că era obișnuită ca aceasta să nu-i răspundă la telefon și nici la ușă, așa că nu i s-a părut nimic ciudat la faptul că nu a dat de ea, cu zilele.

Ale cui erau amprentele

Anchetatorii au descoperit mai mult amprente pe ușa locuinței Cristinei Țopescu și toată lumea a așteptat să afle ale cui erau amprentele respective. Diana, prietena și vecina Cristinei Țopescu a mărturisit că se afla mai mereu în preajma ei, așa că amprentele erau ale sale.

”Am intrat cu lanternele în locuința Cristinei, fiindcă nu era lumină. Așa cum i-am spus în acea seară și ofițerului de la serviciul specializat prezent la fața locului, să fie sigur că îmi va găsi amprentele pe clanța de la ușă. Făcând o paranteză, când trăia, ziua, Cristina lăsa ușa de la casă deschisă, râdea și spunea că oricum dacă aude cineva cățeii lătrând nu are curajul să intre, doar noaptea mai încuia ușa! Acum, era închisă pe dinăuntru, deci vă dați seama că am deschis, am aprins luminile, am văzut-o cum era pe pat… Am ieșit, am mai vorbit cu doamna comisar șef de la Poliția Otopeni, am spun pe cine să contacteze, fiindcă nu știa pe cine să anunțe din familie, apoi am plecat acasă”, a povestit Diana, vecina și prietena Cristinei Țopescu, lăsând să se înțeleagă, în acest fel, că amprentele de pe ușa regretatei jurnaliste erau ale sale.

