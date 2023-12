Stela Popescu și Cristina Stamate au fost două remarcabile actrițe române. Prietenia lor s-a dovedit a fi una de poveste. Cele două nu au strălucit doar pe scenă. Ele au construit și o legătură profundă în spatele cortinei. Prietenia lor a fost atât de puternică încât destinul a decis să le despartă la doar câteva zile distanță.

Cu fiecare ocazie, Stela Popescu și Cristina Stamate își exprimau aprecierea reciprocă în termeni la superlativ. Legătura lor era evidentă nu doar în lumina reflectoarelor. Ci și în afecțiunea și respectul autentic pe care și-l acordau reciproc. Tragedia a lovit când nimeni nu se aștepta.. La doar câteva zile după înmormântarea Stelei Popescu, Cristina Stamate și-a luat rămas bun de la această lume. Se întâmpla în dimineața zilei de 27 noiembrie, la vârsta de 71 de ani.

Această poveste tragică scoate în evidență nu doar talentul artistic al celor două actrițe legendare, ci și legătura specială dintre aceste două mari personalități ale scenei românești.

În ultimii ani ai vieții sale, marcați de suferință, Stela Popescu a avut sprijinul necondiționat al Cristinei Stamate. Aceasta din urmă a semnat chiar prefața cărții Stelei Popescu, intitulată „Femeia Hopa-Mitică“, în anul 2009. A fost un gest emoționant prin care a subliniat legătura lor specială și aprecierea pentru colega și prietena sa.

În prefața cărții, prezentatoarea Cerbului de Aur i-a dedicat Stelei Popescu o declarație de dragoste remarcabilă, descriind-o ca pe o persoană cu „vocația iubirii față de tot ce e frumos pe lume“. Acest omagiu aduce în lumină nu doar relația lor de colegi, ci și legătura profundă de prietenie și afecțiune care le-a unit în timp.

Afirmațiile Stelei Popescu despre Cristina Stamate arată clar adâncimea și autenticitatea relației lor. Stela Popescu nu doar că aprecia talentul și devotamentul Cristinei Stamate în ceea ce privește meseria de actriță, dar și-a exprimat recunoștința pentru calitățile umane ale acesteia.

„Te iubesc, Cristina! Când citeşti aceste pagini, e greu să mai poţi adăuga şi tu un gram de umor. Dar, chiar dacă nu pot să vă încânt prin cuvinte de laudă spirituale, pe care le merită, sunt fericită că, încă o dată, Cristina nu m-a dezamăgit. Când o vezi pe scenă este sclipitoare, când îţi oferă o reţetă te acoperă de scântei amuzante, dincolo de biata mâncărică. Dar să şi scrie cu atât talent si umor despre ceea ce ne înconjoară, parcă nu-ti vine a crede. Ei, uite că, încă o dată, Cristina ne uimeşte. Şi câtă nevoie avem de ea!

Dumnezeu a creat-o într-o zi de duminică, încărcând-o de haruri şi pentru aceasta ar trebui să fie cel mai fericit om din lume. Dar n-o să vă vină să credeţi că nici măcar nu îndrăzneşte să se mândrească cu ele şi stă undeva departe, discretă, bucuroasă doar atunci când citeşte pe buzele dumneavoastră un zâmbet.

Are vocatia iubirii faţă de tot ce este frumos pe lume, iar pentru ceea ce se numeşte mizeria omenească are o privire ironică, dar înţelegătoare. Are vocaţia prieteniei, gata oricând să-ţi fie aproape, fără să aştepte vreo recompensă. Te iubesc, Cristina! Şi aş vrea să am bucuria de a-ţi citi gândurile aşternute pe hârtie mereu… mereu…“, o descria Stela Popescu pe Cristina Stamate.