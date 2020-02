Practic, în această alianță am regăsi vechi rivali politici: Călin Popescu Tăriceanu și Victor Ponta versus Traian Băsescu.”Din discuțiile pe care le avem și noi în zona politică am să vă spun ceva: nici Pro România nu este chiar atât de liniștită că intră, nici cei de la PMP. În afară de PSD și PNL nu există o garanție a unui rezultat care să îi facă să stea liniștiți și tocmai de aceea există discuții tatonări între partidele care sunt în acest risc.

N-ar fi chiar ciudată o colaborare Pro România-ALDE. Anul trecut am convenit să-l susținem împreună pe Mircea Diaconu, deci avem ceva experiență. Să nu uităm că eu ca premier am colaborat foarte bine cu Victor Ponta. Ar fi chiar interesant de văzut cum ar funcționa o alianță între doi foști prim-miniștri, care au sufientă experiență și rezultate.”, a spus Tăriceanu, la Gândul Live.

„În noiembrie am atins fundul sacului”

Referitor la atingerea pragului de intrare în Parlament, liderul ALDE a spus că procentul obţinut la alegerile europarlamentare este un rezultat prost, „dar am urmărit mai multe sondaje cu privire la evoluție și pot să spun că în noiembrie am atins fundul sacului, acum în ultmul sondaj CURS am ajuns la 8 procente pe București.

Din discuțiile pe care le avem, nici cei de la Pro România nu stau liniștiți, nu au garanție că intră în Parlament. Nimeni în afara PNL și PSD nu are garanția unui rezultat. Există tatonări între partidele cu risc pentru intrarea în următorul Parlament. Să analizăm expresia partidele prăfuite. Oamenii noi reprezintă o garanție și pentru mai bine? Nu neapărat, trebuie să îndeplinim condiții suplimentare”, a mai declarat Tăriceanu.

Te-ar putea interesa și: