Rusia este pregătită să schimbe tactica. Ministerul rus al Apărării lansează acuzații extrem de dure la adresa Ucrainei și totodată precizează că se fac ultimele pregătiri pentru efectuarea unor ”atacuri aeriene masive” pe toate fronturile.

„Forţele aeriene, balistice şi artileria ruse efectuează atacuri aeriene masive împotriva unităţilor forţelor armate ucrainene în toate zonele operaţionale”, anunţă în raportul zilnic Ministerul rus al Apărării, potrivit AFP.

Totodată, Kremlinul lansează și acuzații dure la adresa Ucrainei. Dmitri Peskov a anunțat public că forțele ucrainene ar fi torturat civili în zonele recucerite, iar acest lucru este revoltător.

„Potrivit informţaiilor noastre, au loc numeroase acţiuni punitive împotriva unor locuitori din regiunea Harkov. Oameni sunt torturaţi, maltrataţi. Este revoltător”, acuză purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

Ukraine’s President Volodymyr Zelenskiy is calling on the West to speed up deliveries of weapons systems as Ukrainian troops move to consolidate control over a large swath of northeastern territory seized back from Russia https://t.co/nNTXvSgaUs pic.twitter.com/aF1ZBKYeL0

— Reuters (@Reuters) September 13, 2022