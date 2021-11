Rareş Bogdan a luat foc după ce s-a întâmplat joi în Parlamentul României, la învestirea Guvernului Nicolae Ciucă.

Rareş Bogdan, nemulţumit de atacurile PSD, dar şi de reacţia inexistentă a colegilor liberali

Europarlamentarul şi prim-vicepreşedinte al PNL şi-a dojenit proprii colegi care nu au avut nicio reacţie şi apoi l-a criticat dur pe liderul PSD, Marcel Ciolacu, care a avut un discurs destul de ascuţit la adresa liberalilor, cu toate că PNL şi PSD sunt de acum colegi de guvernare.

“Aroganțele nu au ce căuta într-o coaliție”, afirmă Rareş Bogdan, care îi transmite lui Ciolacu faptul că PNL nu se va lăsa umilit de nimeni şi nu va fi pus la colţ. Liberalul recunoaşte că preşedintele PSD nu îi este deloc simpatic, însă spune că este suficient de matur să lase asta deoparte.

“Suntem PNL, nu putem fi umiliți de nimeni. Nu vom tolera ca PNL să fie pus la colț”

“Le spun colegilor mei care se uită și se tem. În primul rând îi dojenesc, le spun că astăzi ar fi trebuit să reacționeze. A fost prima dată când mi-a părut rău că nu am fost membru al Parlamentului României.

Suntem nevoiți să colaborăm cu PSD, nu că ne iubim sau că îmi este simpatic domnul Ciolacu. Nu îmi este deloc simpatic, dar sunt suficient de matur cât să mergem mai departe.

Aroganțele nu au ce căuta într-o coaliție. Eu cred că domnul Ciolacu a greșit discursul, era scris pentru căderea Guvernului Cîțu. Îi rog pe colegii mei data viitoare când se întâmplă acest lucru să reacționeze. Domnul Ciolacu a încurcat discursurile de bucurie că are România un Guvern.

Suntem PNL, nu putem fi umiliți de nimeni. Nu vom tolera ca PNL să fie pus la colț, nu vom tolera ca PNL să nu fie respectat. Partidul are premierul, are un premier bun și am încrede în el”, a declarat, joi seara, Rareş Bogdan pentru Digi24.

Anunţul momentului! Când intră Rareş Bogdan în Guvern şi pe ce post?

În plus, prim-vicepreşedintele PNL a mai venit cu o informaţie bombă cu privire la planurile sale în politică. Rareş Bogdan spune că este gata să-şi dea demisia din postura de europarlamentar pentru a deveni ministru în Guvernul României. Şi nu este vorba doar despre el: şi alţi doi colegi liberali îi vor urma exemplul.

Totul se va întâmpla în 2023, atunci când va avea loc rotaţia în Guvern, iar Marcel Ciolacu va deveni prim-ministru. Rareş Bogdan nu a dorit totuşi să dezvăluie ce post ţinteşte.

“Voi sta la masă cu Marcel Ciolacu pentru a mă asigura că lucrurile vor fi așa cum trebuie, că va face ce promite. Voi intra în Guvern pe un post pe care nu pot să vi-l dezvălui încă. (…)

Da, peste un an și jumătate renunț la mandatul de europarlamentar pentru a intra în Guvernul României. Și mai sunt și alți doi colegi”, a mai precizat Rareş Bogdan.