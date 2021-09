Rareș Bogdan îl atacă pe primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, pe care îl acuză că în aproape un an de mandat nu a schimbat nimic în București. Europarlamentarul PNL se referă în special la oamenii cu funcții de conducere în Primăria Capitalei, care au fost păstrați.

„Apropo de alegeri locale, nu aș vrea să creez o știre, dar nu am cum să nu mă întreb. Eu am votat cu sufletul curat, ba mai mult, am și participat în emisiuni TV susținând candidatul ales de PNL pentru a fi primar general, chiar dacă nu era membru al PNL.

Și acolo l-am ascultat cu mare atenție pe distinsul Nicușor vorbind despre caracatițe, despre pânze de păianjen care nenorocesc administrația publică din București, care nenorocesc bugetul public, despre corupții din fruntea diverselor direcții ale primăriei, despre nenorocirile din poliția locală. Sau între timp s-a metamorfozat ceva sau nu i-a căutat, pentru că nu prea am văzut schimbări.

Eu sunt un om care vreau schimbări. Când spui ceva, trebuie să se și întâmple. Sunt convins că până la urmă, după un an de zile, Nicușor ne va explica de ce au plecat din primărie doar cei trei directori care s-au pensionat, iar restul sunt exact aceiași de pe vremea doamnei Firea”, a declarat Rareș Bogdan, într-o ședință a PNL Sector 1.

Bucureștenii sunt nemulțumiți de Nicușor Dan

Bucureștenii sunt nemulțumiți de activitatea primarului general Nicușor Dan. Așadar, aproape 30.000 de oameni au semnat pentru demiterea lui pe listele aduse de Umaniști. Aceștia, în frunte cu vicepreședintele Ramona Ioana Bruynseels caută tot mai mult să vorbească cu oamenii despre acest subiect.

Prin Capitală, bucureștenii pot da de Umaniști, cei care au cu ei liste cu semnături pentru demiterea primarului general, Nicușor Dan. Nemulțumiți de activitatea acestuia, pe listele Umaniștilor s-au strâns deja aproape 30.000 de semnături pentru demiterea acestuia.

Ramona Ioana Bruynseels este de părere că trebuie să terminăm cu incompetența și cu toleranța incompetenței în administrația publică. Din acest motiv, aceasta spune că Nicușor Dan trebui să plece imediat de la conducerea Primăriei Municipiului București (PMB).

„Ne dorim, noi, şi asta cu titlu imediat, ca domnul Nicuşor Dan, să plece acasă. Trebuie să scăpăm de orice personaj care nu reuşeşte lucruri pe care bucureştenii le aşteptă şi mai ales pe care bucureştenii le-a promis. Trebuie să terminăm cu incompetenţa şi cu tolerenţa incompetenţei în administraţia publică”, a declarat Ramona Ioana Bruynseels.

Sursă foto: Facebook Rareș Bogdan