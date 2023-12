Într-un discurs recent susținut în Parlamentul European, europarlamentarul PNL, Rareș Bogdan, a subliniat că românii sunt cetățeni europeni prin excelență și nu acceptă compromisuri.

El a exprimat dorința fermă ca România să obțină integrarea completă în Spațiul Schengen până în anul 2024.

Rareș Bogdan a afirmat în plenul Parlamentului European că România nu se mulțumește cu jumătăți de măsură. El spune că țara dorește integrarea deplină în Spațiul Schengen până în 2024. El a subliniat că România nu este o țară de mâna a doua și nici o rudă săracă a Europei.

El a evidențiat impactul economic grav asupra țării, precizând că peste 1.5% din PIB-ul României se pierde din cauza neintegrării în Spațiul Schengen.

De asemenea, a atras atenția asupra creșterii extremismului într-una dintre cele mai tolerante țări din Europa.

Rareș Bogdan a subliniat faptul că România deține resurse semnificative, precum:

El spune că aceste resurse nu sunt valorificate la potențialul maxim din cauza lipsei integrării depline în Spațiul Schengen.

Acesta a făcut apel la celelalte state membre ale Uniunii Europene să exercite presiuni asupra Austriei pentru a accepta integrarea completă a României în Spațiul Schengen. Oficialul a mai spus că acest drept nu ar trebui privit ca o favoare, ci ca un drept al țării.

Rareș Bogdan a amintit de exemple precum Grecia și Islanda, alte două state aflate în granițele Europei, care au fost integrate cu drepturi depline în Spațiul Schengen.

Până în prezent, România a adoptat o atitudine prietenoasă și echilibrată față de celelalte state europene, însă Rareș Bogdan a subliniat că răbdarea țării are limite și că este esențială integrarea în Spațiul Schengen până în 2024.

”Până acum, am fost prietenoşi şi cetăţeni model europeni, n-am trecut la controlarea la sânge a trenurilor, maşinilor şi camioanelor austriece. Am înţeles să ne comportăm civilizat şi echilibrat, adică european prin excelenţă. Răbdarea românilor are însă o limită. Ea a fost atinsă! Vrem Schengen pentru 2024”, mai spune Rareş Bogdan.