„Structurile defecte ale MAI, care nu au înțeles că trebuie să fie în slujba cetățeanului și nu a unor grupuri de interese au a unor persoane care au coordonat opresiunea îngrozitoare împotriva oamenilor cinstiți, corecți, care au ieșit pentru a stopa abuzurile din România pe 10 august, au profitat de acest vid, între plecarea unui ministru și venirea unui alt ministru și au încercat să facă o chestiune extrem de gravă. Este un atentat la tot ce înseamnă o Românie democrată și Europeană”, a spus Rareș Bogdan la B1 TV.

Trebuie menționat că Laurențiu Cazan este coordonatorul intervenției violente a jandarmilor la mitingul Diasporei din 10 august 2018.

Critici la adresa Justiției

Europarlamentarul a adus critici la adresa Justiției, subliniind că aceasta nu a făcut lumină în acest caz, deși au trecut mai bine de doi ani de la protestul din 10 august.

„Domnul Cazan ar trebui să zacă în pușcărie, ar trebui să fie în momentul ăsta cel puțin în cercetare sau în judecată, în dosarul de pe masa unor judecători care să îi analizeze acțiunea de pe 10 august atunci când peste 100.000 de oameni au fost gazați, 850 de oameni au depus plângeri, mii de oameni au fost bătuți, au fost hărțuiți iar România a trăit un moment extrem de critic cum nu a mai văzut de la mineriade.

Este problema justiției din România care a fost susținută de acei oameni și de noi ceilalți, a milioane de români. Cred că ar trebui să înțeleagă că atunci când am ieșit în stradă pentru independența justiției și pentru ca niciun factor politic să nu pună presiune, am ieșit pentru ca judecătorii și procurorii să își facă treaba, nu să protejeze infractori precum Cazan, Sindile, Cocoș sau Fantoma Albă, Paraschiv. Este un gust amar la sfârșit de an. O rușine că s-a întâmplat așa ceva”, a mai spus Rareș Bogdan, citat de comisarul.ro.

Sursă foto: Inquam Photos / Raul Stef