Europarlamentarul PNL, Rareș Bogdan, a făcut anunțuri de ultimă oră despre căderea Guvernului, dar și despre alegerile anticipate. Mai mult, liberalul i-a transmis și un mesaj clar șefului său de partid, Ludovic Orban. PNL are un calendar clar de declanșare a alegerilor anticipate.

Cum vrea PNL să dizolve Parlamentul

Rareș Bogdan a dezvăluit planul secret al PNL de dizolvare a Parlamentului și de provocarea de alegeri anticipate. „Președintele Klaus Iohannis a fost extrem de clar, premierul a fost cât se poate de clar vineri, eu am fost prezicător. Pe data de 30 am spus că România va avea anticipate. Deci vom avea anticipate! Modalitatea în care se va întâmpla acest lucru o veți afla de la premierul României așa cum este absolut normal și de la președintele partidului de guvernământ”, a declarat Rareș Bogdan, în direct la România TV.

Strategia secetă a PNL

PNL are o strategie clară. Nu crede însă în demisia lui Ludovic Orban „Nu am să vin eu să dezvălui strategia. V-am spus doar că există o strategie extrem de bine pusă la punct, dar este absolut normal ca fiecare om angrenat în această acțiune să-și facă treaba în funcție de prerogativele pe care le are. Eu spun și am spus-o de fiecare dată, chiar dacă mi-a fost pusă o afirmație în gură, nu e de dorit demisia premierului. Eu personal nu consider că prima opțiune ar fi demisia premierului și nu am recomandat această variantă. Recomand alte variante, dar nu demisia premierului. Vom opta pentru toate mijloacele constituționale „, a mai spus europarlamentarul.

Rareș Bogdan nu vrea să fie primar

Rareș Bogdan nu vizează nicio funcție importantă în următorii patru ani, deși s-a speculat că ar vrea să candideze la funcția de primar al Capitalei. „Avem un premier desemnat de forurile de conducere ale PNL prin vot secret. Acesta este Ludovic Orban. Ludovic Orban a fost premierul României, este premierul României și va fi premierul României. Eu mă numesc Rareș Bogdan, sunt un om care știe să meargă după sfaturile președintelui și după modelul președintelui pas cu pas, deja am sărit foarte multe etape datorită simpatiei și datorită electoratului care mi-a acordat încredere. Nu mă grăbesc în această viață, nu voi candida la Primăria Capitalei, ca lucrurile să fie clare. Să nu mă mai bage în sondaje de opinie nimeni, că nu candidez la Primăria Generală. Chiar dacă stau bine în sondaje, nu candidez și spun nu hotărât. Doi, nu voi fi premierul României, acum. Am timp în alte guvernări. Nu în următoarea perioadă. Avem un premier pentru cinci ani de zile, Ludovic Orban”, a mai spus Rareș Bogdan, conform sursei citate.

Te-ar putea interesa și: