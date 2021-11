Încep negocierile dintre PNL, PSD și UDMR pe capitolele din programul de guvernare. Discuțiile vor demara mâine iar PNL și PSD și-au trimis cei mai competenți oameni pentru a analiza fiecare domeniu de guvernare. Ședințele de lucru se vor desfășura la Vila Lac. Un rol cheie îl va juca Rareș Bogdan care se va afla față în față cu Vasile Dâncu.

Prim-vicepreședintele PSD Sorin Grindeanu va fi coordonatorul programului de guvernare din partea PSD.

La ora 10, vor fi deschise capitolele economie și finanțe. Din partea PSD vor participa Marcel Ciolacu, Adrian Câciu, Cristian Socol. Din partea PNL, va fi prezent Virgil Popescu.

La ora 12, se va analiza capitolul justiție. PSD va fi reprezentat de Robert Cazanciuc, Titus Corlățean și Maia Teodoroiu. Liberalii vor merge cu Alin Tișe, Alina Gorghiu, Iulia Scântei.

PNL și PSD încep negocierile. Ce rol va juca Rareș Bogdan

Urmează de la ora 14, capitolul apărare, interne și externe. Aici se vor afla față în față Rareș Bogdan de la PNL cu Vasile Dâncu de la PSD. Mai exact, din echipa pesedistă vor face parte Vasile Dâncu, Mihai Weber și Titus Corlățeanu. Liberalii îi vor avea pe Nicolae Ciucă, Robert Sighiartău, Rares Bogdan.

De la ora 15 sunt programate discuțiile pe capitolele dezvoltare, transporturi și fonduri europene. PSD va merge cu Vasile Dâncu, Mihai Weber și Paul Săntescu. Liberalii îi vor avea pe Alin Nica și Gheorghe Falcă,

Peste o oră, de la ora 16 ar urma să fie discutate capitolele agricultură și mediu. Din partea PSD vor fi prezenți Paul Stănescu, Petre Daea și Gabriela Firea. George Stângă, Daniel Constantin, Mircea Fechet vor fi prezenți din partea PNL.

De la ora 17, la capitolul privind energia, PSD îi va avea pe Daniel Zamfir și Radu Popa. De la PNL va fi

Virgil Popescu.

PNL și PSD încep negocierile. Decizia care schimbă soarta României

Pentru ziua de joi ar urma să fie negociate capitolele muncă, sănătate și educație. Pentru capitolul muncă vor fi Raluca Turcan/Daniela Câmpeanu. La sănătate – Cristi Bușoi/Nelu Tătaru. În ceea ce privește cultura vor fi – Alex Muraru/Bogdan Gheorghiu. La educație- Sorin Câmpeanu/Monica Anisie iar la

Digitalizare – Pavel Popescu/Robert Sighiartău.

Despre discuțiile dintre PNL, PSD și UDMR a vorbit și Kelemen Hunor. Acesta a spus că, în cadrul negocierilor pentru formarea noului Guvern, s-a stabilit că este momentul pentru o reformă constituţională, fără a se intra în detalii.

„Nu am intrat în detalii, dar am stabilit că este momentul să revizuim Constituţia, să venim cu reforme constituţionale. (…) Toată lumea – vorbesc de colegii cu care am discutat, din PNL şi PSD – susţine că necesitatea reformelor constituţionale după 31 de ani este reală, dar nu am intrat în detalii. Vom vedea mai departe. Noi de fiecare dată am militat pentru această formă de republică parlamentară”, a declarat liderul UDMR, la finalul discuţiilor care au avut loc la Palatul Parlamentului.

El a adăugat că realizarea unei coaliţii guvernamentale „consistente” va permite o reformă constituţională. În opinia sa, în momentul în care preşedintele va fi ales de Parlament, atunci mobilizarea la alegerile legislative va fi mult mai mare.