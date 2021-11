Soluția propusă la negocierile PNL-PSD: Premierul va fi schimbat o dată la doi ani. Florin Cîțu consideră că ideea este interesantă

Ideea strategiei respective a fost confirmată și de către liderul PSD, Marcel Ciolacu, care a subliniat că va fi discutată în cadrul formațiunii sale.

„A fost o primă discuţie şi discuţiile despre funcţii, în special cea de premier, au fost câteva discuţii, au fost câteva variante, unele chiar interesante, cu un premier care să se schimbe o dată la doi ani…deci au fost nişte discuţii dar nu a fost nicio concluzie”, a declarat Florin Cîţu.

Liderul PNL a completat că este o variantă care a fost pe masă şi este „interesantă”. În acest context, Marcel Ciolacu, a spus, după întâlnire, că a fost o discuţie privind propunerea de prim-ministru.

„Ne menţinem decizia partidului, şi a mea personală, să mergem la consultări cu o funcţie de prim-ministru, şi atunci au venit mai multe soluţii pe care o să le analizăm fiecare dintre noi, în interiorul partidului. A fost şi această soluţie, de a veni prin rotaţie. Sunt ferm convins că o să le comunicăm la timpul potrivit”, a declarat preşedintele PSD.

PNL va face alianță cu PSD?

De asemenea, Cîțu a vorbit și despre o posibilă alianță cu PSD. Astfel, acesta a subliniat faptul că au fost găsite multe lucruri care unesc cele două partide, în urma discuțiilor cu social democrați. Totuși, Florin Cîțu a ținut să menționeze că liberalii vor prezenta în partid şi discuţiile cu USR, urmând să fie luată o decizie.

„Eu cred că am găsit în această seară multe lucruri care pot să ne unească, de exemplu situaţia de astăzi. Avem o criză în sănătate, energie şi pentru acestea avem nevoie de o guvernare stabiliă. Dacă vom reuşi să facem acest lucru cu PSD, este OK”, a declarat Florin Cîţu după întâlnirea echipei de negociere a PNL cu reprezentanţii PSD.

Totodată, liderul PNL transmis că decizia finală va fi luată în PNL. „Prezentăm cele două variante cu plusuri şi minusuri şi apoi luăm o decizie”, a completat Florin Cîţu.

Care sunt planurile celor două formațiuni?

Președintele PNL, Florin Cîţu, a declarat, miercuri seară, că mandatul este de a contura o majoritate în jurul unui premier liberal. De asemenea, Florin Cîțu a declarat, după întâlnirea cu liderii USR, că şansele refacerii coaliţiei sunt mari.

Potrivit unor surse politice, președintele PNL și-ar fi propus propriul nume pentru a preluat şefia Guvernului, dar a fost însă refuzat de către liderii USR.

La rândul său, liderul PSD, Marcel Ciolacu, a anunţat că la consultările de la Cotroceni social-democraţii vor merge cu propria propunere de premier, chiar dacă numele acestuia nu a fost încă stabilit.

PNL a decis, în şedinţa Biroului Permanent Naţional de marţi seară, flexibilizarea mandatului de negociere, astfel încât partidul să discute atât cu cei de la PSD cât şi cu cei de la USR.

Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, a declarat miercuri că liberalii nu vor accepta să meargă la sediul central PSD din Kiseleff pentru a negocia cu social-democrații formarea noului Guvern.

„Legatura cu PSD e ținută cu presedintele PSD. In mod normal, in aceasta seara vom sta de vorba si cu PSD, dar nu avem ora si locatie. Va spun sigur ca nici eu, nici dl Flutur si nici ceilalti colegi nu vom merge in Kiseleff. In rest, putem merge oriunde, si in parc”, a declarat Rareș Bogdan.