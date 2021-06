Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, unul din principalii susținătorii ai candidaturii lui Florin Cîțu la șefia PNL și un critic deschis al activității lui Ludovic Orban, a declarat marți, la Antena 3, că liberalii trebuie să oprească lupta în spațiul public și să poarte discuțiile în privat.

“Nu o vom tine tot asa si nu veti mai vedea atacuri publice decat extrem de putine. Nu a fost nu-stiu-ce, s-a exagerat, Raluca si-a spus nemultumirile, lucrurile s-au inchis. Dar in niciun caz nu vom da satisfactie celor care spera ca PNL sa ajunga intr-un circ public, pentru ca avem de guvernat o tara. Cand mai sunt tensiuni, ele se spun in incinta BPN si in afara vom iesi veseli si uniti.

Am cerut lui Orban, colegilor care il sustin, sa incerce sa fie mai putin pasionali, pentru ca daca eu care sunt pasionalul-sef pot sa fiu extrem de calm, de rational si de echilibrat, cred ca pot fi si ei. Daca eu nu intru in razboaie, care sunt obisnuit cu razboaiele, cred ca fiecare ar trebuie sa pastram o decenta in afara BPN. Chiar daca in interior ne mai spunem lucruri taiaose, ca in familie, nu e mereu soare”, a declarat Rareș Bogdan.