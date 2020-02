Rareș Bogdan a avut o ascensiune fulminantă în politică. Deși a intrat de ceva mai mult de un an de zile în acest joc, fostul jurnalist ajuns europarlamentar și are o cotă de încredere foarte bună. PNL și-a asumat în Parlament legea alegerilor locale în două tururi, dar Guvernul a picat așa că sunt șanse foarte mari ca localele să se dispute într-un singur tur.

Rareș Bogdan, la Primăria Capitalei?

În direct la Realitatea Plus, la emisiunea care l-a făcut celebru, Jocuri de Putere, Rareș Bogdan a detonat nucleara. Dacă partidul i-o va cere și dacă sondajele de opinie îl dau favorit să o bată pe Gabriela Firea, va intra în luptă. „Nu spun nu unei candidaturi la Primăria Capitalei. S-ar întâmpla doar dacă pe sondaje am cel puțin 10-15% în plus față de ceilalți candidați cu șanse în fața lui Firea. Altfel, nu mă bag.

Nu pot să stau deoparte și să văd că PNL pierde primăria, așa cum s-a întâmplat în 2016. Într-un singur tur trebuie neapărat ca toate partidele de dreapta să facă alianță și să împățim sectoarle și listele. Doar așa putem bate PSD. Avem deja mari șanse să câștigăm Sectorul 2, Sectorul 4, Sectorul 5 și Sectorul 6”, a spus Rareș Bogdan la Realitatea Plus.

Până acum, pe lângă primarul în funcție, Gabriela Firea și-au arătat intenția să candideze independentul Nicușor Dan, susținut de USR sau Vlad Voiculescu de la PLUS.

