Într-o postare pe pagina personală de Facebook, Raluca Turcan anunță că a purtat discuții referitoare la situația copiilor vulnerabili din România, dar și despre pașii concreți care au fost făcuți până acum pentru a întări sprijinul pe care statul îl oferă categoriilor vulnerabile.

Ministrul susține că în România peste 1 milion de copii se aflau în risc sever de sărăcie în 2020, iar din acest motiv în 2021 a fost lansată o cartografiere la nivel național a categoriilor vulnerabile.

Raluca Turcan precizează că rezultatele au evidențiat nevoia de un sprijin al famiilor cu un singur părinte, dar și a familiilor care au mai mulți copii, având în vedere faptul că această criză sanitară i-a afectat și mai mult.

„Am vorbit astăzi, în cadrul evenimentului “Viitorul este al copiilor. Dar vocea lor contează în deciziile pentru viitor?”, organizat de World Vision Romania, despre situația copiilor vulnerabili din România și despre pașii concreți pe care i-am făcut până acum pentru a întări sprijinul pe care statul îl oferă categoriilor vulnerabile.

Conform Eurostat, 1.582.000 de copii din România, adică 36,3%, se aflau în risc sever de sărăcie în 2020, iar rata deprivării materiale severe în rândul copiilor a crescut de la 17,7% la 21,4%, față de doar 5,7% în Uniunea Europeană.

Am inițiat, la începutul acestui an, o cartografiere la nivel național a categoriilor vulnerabile, iar rezultatele au evidențiat nevoia de sprijin țintit a familiilor monoparentale sau a familiilor cu mai mulți copii, mai ales în contextul crizei sanitare care a agravat starea de vulnerabilitate a acestora. Acest demers ne-a permis, pe de o parte, să intervenim punctual prin intermediul autorităților locale acolo unde am identificat cazuri de copii fără identitate, de copii neșcolarizați sau care trăiau în condiții precare și, pe de altă parte, să demarăm un proces de transformare radicală a asistenței sociale din România”, a scris Raluca Turcan.

3,6 milarde de euro pentru categoriile vulnerabile

În acest context, minstrul vine cu un proiect de modificare a Legii asistenței sociale, care va schmba sstemul de finanțare. Mai exact, aceasta a explicat că PNRR, dar și POIDS pentru următorii șase ani vor avea un buget de peste 3 miliarde de euro pentru reabilitarea infrastructurii sociale și pentru finanțarea proiectelor dedicate categoriilor vulnerabile.

Totodată, Turcan a mai precizat că România și-a mai asumat și asigurarea accesului copiilor la un set de servicii esențiale, precum educație și îngrijire timpurie, educație și activități școlare, consiliere, servicii medicale, nutriție sănătoasă și condiții adecvate de locuire.

„Proiectul de modificare a Legii asistenței sociale este acum aproape de finalizare și va aduce o schimbare importantă în ceea ce privește sistemul de finanțare, prin aplicarea principiului ”finanțarea urmează beneficiarul”. Avem în vedere, de asemenea, întărirea parteneriatului dintre furnizorii publici și privați pentru dezvoltarea serviciilor sociale integrate care să răspundă nevoilor individuale ale beneficiarilor.

Atât Planul Național de Redresare și Reziliență, cât și Programul Operațional de Incluziune și Demnitate Socială (POIDS) 2021-2027, pentru care am propus un buget de aproximativ 3,6 miliarde euro, pun la dispoziția României un buget consistent, din fonduri europene, pentru reabilitarea infrastructurii sociale și pentru finanțarea proiectelor dedicate categoriilor vulnerabile.

România și-a asumat, de asemenea, implementarea Recomandării privind Garanția pentru copii, care va asigura accesul acestora la un set de servicii esențiale, precum educație și îngrijire timpurie, educație și activități școlare, consiliere, servicii medicale, nutriție sănătoasă și condiții adecvate de locuire. Ministrul Muncii și Protecției Sociale este Coordonator Național responsabil cu implementarea acestei recomandări, Planul de Acțiune pentru punerea ei în aplicare urmând a fi prezentat Comisiei în primul trimestru al anului viitor”, a mai scris aceasta.