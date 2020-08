Vicepremierul Raluca Turcan a declarat, vineri, la Iaşi, că fondurile europene reprezintă soluţia pentru revenirea economică a României care va fi urmată de o relansare economică.

„Am asigurat un flux financiar prin programul IMM Invest care a fost un program reuşit ajungând să dublăm numărul companiilor (…) care sunt capabile să ia credite bancare (…). Aici plafonul este de 15 miliarde de lei. (…) săptămâna trecută, (…) am aprobat Ordonanţa de Urgenţă care aduce 1,1 miliarde de euro pentru mediul de afaceri din România: 150 de milioane pentru SRL-uri care primesc granturi de 2.000 de euro ca urmare a închiderii activităţii pe perioada stării de urgenţă, 350 de milioane granturi pentru capital de lucru pentru activităţile restricţionate pe perioada crizei şi afectate în mod direct de criza economică, şi 550 milioane granturi pentru investiţii. Aceştia sunt bani care intră în economie pentru a întreţine exact acel mecanism de creare, de dezvoltare şi de plus valoare. Odată cu întreţinerea fluxurilor economice, folosind fondurile europene, care au nevoie la rândul lor de cofinanţare, putem să asigurăm în România o revenire economică şi, ulterior, o relansare economică”, a declarat Turcan într-o conferinţă de presă.

Aceasta a arătat că fondurile europene reprezintă o sursă de dezvoltare durabilă, regională şi locală şi a amintit că, la finalul anului trecut, s-au salvat de la dezangajare 600 de milioane de euro și s-a reușit infuzia de 2,2 miliarde de euro în economia românească.

„La finalul anului trecut am salvat de la dezangajare 600 de milioane de euro, am reuşit până în momentul de faţă să infuzăm în economia românească 2,2 miliarde euro şi suntem pregătiţi să absorbim încă 3,2 miliarde de euro. Practic am avut cea mai mare rată de atragere a fondurilor europene de la momentul aderării în UE”, a spus Turcan.

Vicepremierul Raluca Turcan a punctat şi că, simultan cu gestionarea crizei sanitare, Guvernul Orban s-a ocupat intens şi de gestionarea crizei economice. Aceasta punctează că România a reușit să treacă peste criza sanitară mai bine decât alte state cu sisteme de sănătate mai dezvoltate.

„Spre deosebire de celelalte guverne, aş vrea să se înţeleagă că Guvernul Orban are două mari atuuri. Un atu este dat de modul performant în care am gestionat criza sanitară şi criza economică. La nivel de indicatori, România a reuşit să treacă peste această criză sanitară mai bine decât ţări cu sisteme sanitare dezvoltate, în condiţiile în care la preluarea guvernării stocurile de materiale erau zero, stocurile de medicamente erau zero, iar sistemul public de sănătate era la pământ. Cu acest bagaj a trebuit să înfruntăm o criză fără precedent. Toate acestea erau dublate de datorii uriaşe de la Fondul Unic de Sănătate până la plata concediilor medicale sau plata furnizorilor pentru lucrările efectuate”, a mai spus Turcan.

Sursă foto: INQUAM Photos, George Călin