Potrivit profesorului Alexandru Rafila, membru în Comitetul Executiv al OMS, rata de transmitere a virusului este acum în România de 0,9.

Totodată, acesta a atras atenția că cel mai indicat ar fi ca rata să rămână la acest nivel și după măsurile de relaxare sau măcar să nu crească.

„E o valoare calculată pentru majoritatea țărilor din regiunea europeană a OMS, suntem în zona galbenă, în care sunt majoritatea țărilor care au introdus măsuri de relaxare. Sunt doar două, trei țări în zona verde, cu un indice de transmitere de 0,7-0,8. Noi suntem undeva pe la 0,9. E bine, ca să ai speranță că ții epidemia sub control, să fii întotdeauna sub 1 ca să nu ai o transmitere care să ducă la apariția unui număr mai mare de cazuri. Trebuie menținută această rată a transmiterii sub 1”, a spus Alexandru Rafila, la Digi24.

Comportamentul oamenilor va da un rezultat

Profesorul a vorbit și despre măsurile luate de autorități, care, în opinia sa sunt foarte importante, însă rezultatul real îl va da comportamentul fiecărui individ în parte.

„Aceste calcule matematice nu pot ține cont de comportamentul individual, periodic trebuie evaluată situația, acum trebuie evaluată peste 7 zile, când vedem dacă relaxarea a dus la o creștere substanțială, la o creștere acceptabilă sau rămânem la același nivel sau chiar mai mic, acestea sunt cele 3 scenarii.

În funcție de această situație se pot calcula ratele de transmitere în viitor. Rămâne să vedem care e procentul probelor pozitive, din totalul probelor testate. Acest procent ar trebui să fie tot timpul sub 5 la sută. Este un indicator care arată că nu este vorba despre o continuare a răspândiri masive a infecției în populație”, a adăugat Alexandru Rafila.

Sursă foto: Inquam Photos / Alexandru Prepelita