Profesorul Alexandru Rafila, candidat din partea PSD la alegerile parlamentare ce au avut loc astăzi, a avut şi el o reacţie, duminică seara, după afişarea primelor exit-poll-uri.

El spune că datele indică faptul că PSD a câştigat alegerile, pentru că a reuşit să-i convingă pe români că are soluţii şi că doreşte să facă o altfel de politică, unde festivismul şi demagogia nu-şi au locul.

“PSD a câștigat aceste alegeri. Rezultatul din sondaje, cu siguranță, va fi confirmat la numărătoarea voturilor.

Am reușit să convingem cetățenii din România că PSD are soluții, PSD dorește să facă o altă politică în România, politica responsabilității, a profesionalismului și care nu are loc de festivism și demagogie.

Vrem ca după încheierea numărătorii voturilor este ca această țară să aibă un Guvern stabil, care să poată să ofere soluții în situații de criză majoră în sistemul sanitar, iar aceste soluții pentru domeniul sanitar să ofere premise pentru redresarea economică și pentru funcționarea societății românești”, a declarat Alexandru Rafila la sediul PSD, imediat după ora 21:00, când s-au închis oficial urnele de vot în România.

Prezenţa la vot în România a fost de aproape 32%

Potrivit Biroului Electoral Central, prezenţa la vot în România a fost, de 31,84%, adică 5.793.135 de români şi-au exprimat opţiunea din cei 18.191.396 înscrişi pe listele permanente.

Prezenţa la vot a fost mai mare în mediul urban – 3.125.700 de persoane, în timp ce în mediul rural au mers la urne numai 2.667.435 de români.

Cea mai mare prezență la vot s-a înregistrat în județele Mehedinți (42,61%), Olt (37,63%) şi Teleorman (37,61%), iar cea mai scăzută în județele Iași (26,78%), Ialomița (26,21%) şi Vaslui (23,55%).

În diaspora s-au prezentat la urne 258.738 de români.

Prin comparaţie, prezenţa la vot la ultimele alegeri parlamentare, cele din 2016, a fost de puţin peste 39%.

Sursă foto: Inquam Photos, George Călin