Raed Arafat a explicat care este următorul pas după ce a făcut primul vaccin anti-COVID. El a explicat că s-a vaccinat cu Pfizer BioNTech. A doua doză trebuie să fie tot de la ei, a spus șeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă

Acesta a lămurit, astfel, o problemă la care mulți români caută răspuns. În condițiile în care sunt distribuite Pfizer și Moderna, pacienții vor să știe cum poți fi siguri că primesc același vaccin și a doua oară.

“Jumătate din dozele pe care le primește România la fiecare tranșă rămân în congelatoare pentru RAPEL, a precizat șeful DSU, Raed Arafat, la TVR.

Detalii importante date de Raed Arafat

El a spus totul cât se poate de clar. „Dacă, de exemplu, eu m-am vaccinat ieri cu Pfizer BioNTech, eu a doua doză pe care o primesc trebuie să fie de la PfizerBioNTech. Nu poate să fie de la altul. Asta este clar că așa este recomandat.”, a declarat Raed Arafat.

Șeful DSU a susținut că o parte din doze, jumătatea dozelor care vin și sunt distribuite – jumătate este păstrată în congelatoarele de -80 pentru a doua injecție.

„Deci când eu m-am vaccinat ieri, când colegii mei s-au vaccinat ieri de la IGSU, de la DSU, pentru fiecare dintre noi este deja a doua doză păstrată la congelator, cum spuneți, și va fi scoasă în data de 1 februarie. Deja astăzi am primit hârtia de programare pentru data de 1 februarie, ora 12.00, ca să fac rapelul”, a anunțat șeful DSU.

E un gest de normalitate

Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, secretarul de stat Raed Arafat, s-a vaccinat, luni, împotriva COVID-19.

„Vor continua colegii noştri să vină în următoarele zile. E un gest de normalitate. Noi am făcut un pas acum şi abia am aşteptat să ajung să pot să mă vaccinez şi am promis public că fac acest lucru şi mă bucur că l-am făcut”, a spus atunci șeful DSU.

El a explicat că nu ar recomanda vaccinarea dacă el nu s-ar vaccina. Vaccinul e voluntar, nu e obligatoriu, a continuar arafat.

“E considerat vaccin sigur, e gratuit. Dacă reuşim toţi să îl facem, reuşim să ajungem cât mai repede către o situaţie de normalitate. Îndemnul meu către oameni e să nu asculte toate aceste ştiri nefondate despre vaccin. Să asculte toate indicaţiile oficiale despre vaccin. Mai avem o doză de făcut pe 1 februarie, doză de rapel. Foarte uşor a fost. Eu mă vaccinez sezonier antigripal”, a precizat Raed Arafat la Centrul de Vaccinare.