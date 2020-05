Raed Arafat transmite publicului internaut faptul că măsurarea temperaturii la intrarea în spaţiile publice închise, magazine şi în clădirile instituţiilor publice sau ale operatorilor economici este o nouă temă falsă de dezbinare şi de minimalizare a efectelor şi riscului virusului SARS-COV 2.

„Masurarea temperaturii la distanta se practica in aeroporturi prin sisteme de scanare in masa, prin care se identifica persoanele cu febra dupa poza acestora. Mai multe tari, inclusiv Romania, au astfel de sisteme la sosire si in unele situatii chiar si la imbarcare, ele fiind activate cand exista un risc asupra sanatatii publice.

Masurarea individuala a temperaturii se face la intrarea in spatiile cu risc de transmitere a virusului SARS-COV 2 de catre persoanele simptomatice sau asimptomatice catre persoanele sanatoase. Aceasta se realizeaza de la o distanta de cativa centimetri, folosind termometre digitale. Astfel se poate identifica om persoana simptomatica iar pentru a se proteja fata de persoanele asimptomatice, portul mastii este obligatorie.

Termometrul digital nu inregistreaza date personale, nu implanteaza cipuri, nu face poze si nu ia CNP-ul, numele si adresa perosanei. Acesta afiseaza doar temeperatura si poate fi utilizat de personal nemedical instruit in utilizarea unui astfel de dispozitiv.

Intr-o societate unde exista un risc de transmitere al unei boli si unde exista persoane vulnerabile care pot chiar muri daca se infecteaza cu virusul care cauzeaza boala respectiva, masurile de prevenire si combatere trebuie respectate de toti membri societatii pe durata existentei riscului respectiv.

Astfel de masuri nu sunt pe viata. Ele sunt necesare la acest moment acestea fiind inclusiv masuri descurajatoare pentru cei care sunt dispusi sa intre in spatiile inchise fiind simptomatici pentru a-si rezolva problemele personale riscand viata altora.

In concluzie, daca nu vrei sa ti se masoare temperatura este dreptul tau, dar nu mai intri in spatiul respectiv, pentru ca este dreptul comunitatii si a angajatilor care lucreaza in spatiul respectiv sa se protejeze”, conchide şeful DSU.