Secretarul de stat în cadrul Ministerului de Interne, Raed Arafat, a declarat, joi, la finalul şedinţei de Guvern, că într-un birou unde lucrează cinci persoane vaccinate, acestea vor putea să nu mai poarte masca de protecţie. În cazul în care printre cele cinci persoane se află o persoană nevaccinată, atunci masca devine obligatorie.

”În orice birou, unde sunt până la cinci persoane, dacă toate persoanele sunt vaccinate, atunci pot să lucreze fără mască. Dar nu în spaţiile comune, nu în coridoare. Vorbim de o capacitate de cinci persoane în această fază, urmează să vină şi alte etape. S-a vorbit clar că vor fi lucruri graduale. Putem spune de ce nu zece, de ce nu 15, asta întotdeauna se poate spune. În acest moment am pornit de la zero, am ajuns la cinci persoane în birou şi următoarea fază, cu siguranţă, dacă totul e ok şi vedem că nu sunt probleme, se creşte la încă o cifră”, a declarat Raed Arafat, transmite news.ro

Secretarul de stat a subliniat că masca devine obligatorie, dacă o persoană nu este vaccinată.

”Dar atenţie, dacă e o singură persoană nevaccinată între cei cinci, atunci toţi trebuie să poarte mască”, a declarat Arafat.

Arafat a adăugat că aceasta este o primă fază de relaxare.

”În spaţiile închise mergem cu o mai mare precauţie şi acum s-a mers pe cinci persoane vaccinate în acelaşi birou, dar nu în spaţiile comune”, a declarat Raed Arafat.

Noi măsuri de relaxare de la 1 iunie

De la data de 1 iunie, Guvernul a luat o hotărâre radicală. Astfel, s-a decis să se permită organizarea nunților, botezurilor și a altor evenimente private, în anumite condiții. Astfel, vor putea fi organizate la interior evenimente cu până la 50 de persoane și la exterior cu până la 70 de persoane. În schimb, dacă toți cei care participă la un eveniment sunt vaccinați, nu mai este impusă o limită de participanți.

Potrivit documentului propus de CNSU și adoptat de Guvern, începând cu 1 iunie se pot organiza „evenimente private (nunți, botezuri, mese festive, parastase etc.) cu participarea a maxim 70 de persoane în spații deschise, sau cu participarea a maxim 50 de persoane în spații închise, dacă incidența cumulată la 14 zile a cazurilor din județ/localitate este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori și sunt respectate măsurile de protecție sanitară. La stabilirea numărului maxim de persoane, nu sunt incluși copiii cu vârsta mai mică de 16 ani.

Sursa foto: INQUAM Photos, Alexandru Busca