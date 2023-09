Raed Arafat a vorbit despre cauza care a dus la tragedia de la Crevedia. Șeful DSU a precizat că a fost vorba despre o eroare umană iar activitatea care se desfăşura acolo.

Arafat a precizat că vinovaţii nu sunt salvatorii, nu sunt cei care intervin, vinovaţii sunt cei care au cauzat tragedia.

Raed Arafat a povestit cum a reacţionat după ce a fost anunțat de explozia de la Crevedia. Oficialul a precizat că a decis imediat să plece acolo.

„Când am primit vestea, eram acasă. Iniţial am aşteptat primele informaţii, am discutat şi, la un moment, am simţit că totuşi trebuie să plec acolo, având în vedere faptul că avem victime şi e un incendiu care este greu de controlat şi e o situaţie care necesită o zonă de evacuare mai mare şi cu riscurile ei. Şi atunci, fără să mă gândesc, am hotărât că mă îmbrac şi să plec acolo”.