Așadar, Raed Arafat a subliniat că acuzația potrivit căreia „a aruncat pompierii în foc” este cea mai deplasată exprimare. Conform șefului DSU, pompierul are echipamente de protecție și instruire pentru a reduce riscul. Totuși, „nu există risc zero”.

Specialistul a spus că „riscul zero” presupune să nu meargă la niciun caz și să ofere zero ajutor.

Reacția șefului DSU a venit după ce acesta a fost acuzat că „a aruncat” pompierii în foc, după exploziile de la Crevedia. Criticii au susținut că acesta a îndemnat pompierii să intervină într-un moment în care viața le putea fi pusă în pericol.

„Asta este cea mai deplasată exprimare, că am aruncat pompierii în foc, pompierii nu trebuiau să intervină. Pompierii sunt pompieri, cuvântul pompieri se leagă de foc. Pompierul, da, trebuie să îl protejăm, trebuie să îi protejăm viața, pentru asta are echipamente de protecție, pentru asta are instruire, dar nu există risc zero. Dacă vreau risc zero, înseamnă că nu mă duc la niciun caz, stau și le spun la oameni: stați liniștiți, că se rezolvă singur, focul arde singur și se stinge, exploziile explodează până nu mai este nimic să explodeze, noi nu mergem acolo!”, a declarat Raed Arafat la Prima TV.