Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Jen Psaki, a declarat, joi, că Rusia plănuia, de fapt, să cucerească o mare parte a Ucrainei, inclusiv zone din nordul țării, dar a eșuat.

“Aș spune că felul în care președintele (rus) Putin a definit câștigarea războiului de la început a fost preluarea controlului asupra Ucrainei, integrarea Ucrainei în Rusia, luându-le integritatea teritorială și suveranitatea. Este clar că nu a avut succes… se aștepta să mărșăluiască victorios pe străzile Kievului până lunea următoare. Voia să fie un moment care să dividă NATO și Occidentul. Este evident că nu s-a întâmplat asta.”, a spus purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Jen Psaki, potrivit ABC News.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe a fost întrebată dacă SUA cred că Ucraina va câștiga războiul dacă va permite Rusiei să cucerească estul țării.

“Ucrainenii vor stabili ce înseamnă un succes pentru ei. Dar cred că este important de notat și să nu pierdem din vedere este modul în care rușii au definit asta (câștigarea războiului) și deja au pierdut, conform definiției lor. Nu au cucerit Ucraina. Președintele Putin nu va defila pe străzile Kievului. Nu vor deține integritatea teritorială și suveranitatea acestei țări. Nu au divizat NATO.”, a declarat Jen Psaki.

Armata ucraineană, finanțată masiv de SUA

De departe, cea mai mare contribuție la echiparea armatei ucrainene a venit până acum din partea SUA. Astfel, de la începutul războiului, Washingtonul a alocat aproximativ 2,5 miliarde de dolari în acest scop. Datorită rachetei antitanc portabile Javelin, ucrainenii au reușit să distrugă nenumărate tancuri rusești. Cu toate acestea, experții spun că aceste sisteme sunt nepotrivite pentru bătălii în câmp deschis, care par iminente.

Săptămâna trecută, Pentagonul a anunțat că va livra în cel mai scurt timp 18 obuziere de câmp cu 40.000 de cartușe, 300 de drone Switchblade și 300 de vehicule blindate, precum și unsprezece elicoptere de transport MI-17 de fabricație rusească, care pot fi echipate și cu sisteme de armament exterior, cum ar fi rachete aer-sol.

Între timp, Kremlinul a avertizat din nou SUA să nu mai furnizeze Ucrainei armament. ”Furnizarea de armament Ucrainei nu contribuie la găsirea unei soluții diplomatice și la rezolvarea situației, a declarat ambasadorul rus în SUA, Anatoli Antonov.

„800 de milioane de dolari pentru arme livrate de Washington Kievului. Este o sumă enormă, care nu contribuie la găsirea unei soluții diplomatice, la rezolvarea situației. Am transmis o notă și am subliniat că este inacceptabil ca Statele Unite să livreze arme Ucrainei și am cerut încetarea acestei practici”, a afirmat diplomatul rus, citat de TASS.