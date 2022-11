Putin are o mare problemă: Rușii încep să pună la îndoială războiul din Ucraina

Dacă în ultimii ani industria cinematografică din Rusia a produs o serie de filme despre glorioasa Armată Roșie în cel de-Al Doilea Război Mondial, în care soldații sovietici s-au dovedit a fi bărbați și femei gata să moară pentru ”Maica Rusie”, acum recruții lui Vladimir Putin caută să scape cum pot de pe frontul ucrainean, relatează site-ul 19fortyfive.

Relatările din presă abundă acum despre bărbați înrolați și aruncați direct în luptă, în regiunea Donbas, deși nu au fost antrenați. După doar nouă luni de lupte, conform Kievului, Kremlinul a pierdut peste 83.000 de soldații, alți zeci de mii fiind răniți. Moscova continuă să susțină că numărul lor este mult mai mic.

Femeile din Rusia povestesc cum își ajută bărbații trimiși pe front ca să nu sufere de frig

În timp ce în cel de-Al Doilea Război Mondial, Uniunea Sovietică a reușit să ascundă populației pierderile suferite, încercările Rusiei de azi de a băga sub preș eșecurile din Ucraina nu au avut același succes. Femeile postează pe rețelele de socializare și pe forumuri povești de viață. Ele spun cum și-au dat ultimii bani pentru a cumpăra echipamente de protecție și haine de iarnă pentru soții și fii lor trimiși pe front în Ucraina. Cererea este în creștere pentru veste antiglonț și căști.

Soldații se plâng că suferă de foame și de armele proaste

Nu doar cei rămași acasă se plâng de cum le-a fost dată peste cap viața de acest război. În epoca rețelelor sociale, când orice rus are smartphone, a fost imposibil pentru Kremlin să țină sub control postările de pe Telegram și de pe alte platforme. Soldații se plâng că suferă de foame și de frig, că au arme proaste, iar moralul oamenilor este tot mai scăzut. În plus, toți se tem că vor fi trimiși acasă între patru scânduri.

Mai multe trupe înseamnă mai multe probleme

Pe măsură ce Putin se pregătește să mobilizeze și mai multe trupe, Kremlinul ar trebui să fie pregătit pentru mai multe probleme. Mai mulți soldați neantrenați și prost echipați înseamnă și mai multe guri de hrănit. Un număr mai mare de soldați, prost echipați și antrenați, nu va schimba deloc soarta războiului din Ucraina.

De asemenea, ar putea provoca o nemulțumire și mai mare în rândul familiilor rămase acasă. Rușii realizează din ce în ce mai mult că războiul, anunțat de Putin drept o „operațiune militară specială” necesară pentru denazificarea și demilitarizarea Ucrainei, nu decurge așa cum era planificat. A secătuit visteriile Moscovei, a provocat un număr de morți mai mare decât războiul din Afganistan și a făcut din țara lor un stat paria. Economia Rusiei este în recesiune, iar războiul nu dă semne de sfârșit.