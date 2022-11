Kremlinul a fost nevoit să facă dezmințiri repetate că Vladimir Putin este bolnav, în timp ce liderul lor se confruntă cu reacțiile din partea comunității internaționale și cu criticile din interiorul țării sale în legătură cu invazia sa în Ucraina.

În același timp, oficialii serviciilor de informații americane par să fie divizați în privința rapoartelor potrivit cărora Putin nu se simte bine.

În luna mai, au apărut informații în care un oligarh cu legături la Kremlin a sugerat că Putin are cancer la sânge. Înregistrarea a fost obținută de revista New Lines și conținea afirmația că președintele ar fi „foarte bolnav”, transmite Yahoo News.

Acest lucru a venit după speculațiile privind starea de sănătate a lui Putin în urma paradei de Ziua Victoriei de la Moscova. Liderul rus a fost fotografiat cu o pătură pe picioare la eveniment. Alte fotografii par să arate urme pe mâinile sale, despre care unii comentatori au speculat că ar putea proveni de la perfuzii intravenoase.

Fostul șef al armatei britanice, lordul Richard Dannatt, a declarat, de asemenea, la începutul acestei luni, că starea mâinilor lui Putin sugerează că acesta ar putea fi bolnav.

„Observatorii atenți văd acum că mâinile sale arată destul de negre în partea de sus, ceea ce este un semn al injecțiilor care se fac atunci când alte părți ale corpului nu pot primi injecții”, a declarat el pentru Sky News.

Există și alte rapoarte conform cărora Putin ar avea Parkinson și cancer pancreatic. La începutul acestei luni, The Sun a relatat că a văzut documente ale serviciilor secrete rusești care susțin că Putin a fost diagnosticat cu Parkinson în stadiu incipient și cancer pancreatic, afecțiunea „progresând deja”.

La ultima sa apariție publică, liderul de la Kremlin a fost filmat în cursul zilei de 22 noiembrie, cu președintele Cubei, Miguel Diaz-Canel Bermudez, aflat în Rusia pentru o vizită oficială. Din imaginile făcute publice, Putin nu pare să arate prea bine și se ține de scaun cu mâna stângă, în timp ce bate nervos din picioare.

This is what #Putin looks like now – not a well man, this version of him. Video from Ria Novosti from the meeting with @DiazCanelB on Tuesday. He should go to Cuba for some sun. NB @JuliaDavisNews pic.twitter.com/nnGAuArhCl

— Svitlana Pyrkalo (@pyrkalo) November 23, 2022