Scandal imens în interiorul PSD. Social democrații sunt la un pas de implozie. Una dintre organizațiile care o vor susține sâmbătă pe Viorica Dăncilă stă pe un butoi cu pulbere.

Rovana Plumb, fost ministru și actual europarlamentar, este făcută praf de primaul orașului Pucioasa, Constantin Ana, vicepreședinte PSD Dâmbovița. Sunt acuzații violente care ar putea duce la anularea congresului. Rovana Plumb ar fi schimbat din pix numărul delegaților la Congres.

„Inca o mostra de democratie marca Plumb!!! Vineri, 21 iunie 2019, la sediul Organizatiei Judetene PSD Dambovita, a fost convocata o sedinta a Comitetului Executiv. Fara sa mai discutam despre faptul ca acel Comitet Executiv s-a transformat brusc in Conferinta Extraordinara, ceea ce conteaza este faptul ca in acea sedinta s-a aprobat lista delegatilor la Congresul PSD din 29.06.2019!

Spre surprinderea noastra totala, am constatat astazi ca o buna parte din persoanele nominalizate si aprobate vineri (aproape statutar!) in CEX, nu se mai regasesc pe lista finala a delegatilor! Astfel Pucioasa, de la 5 delegati la Congres a ramas cu 2, iar Titu (organizatie prietenoasa familiei Plumb) a primit 9 delegati in loc de 3 in varianta aprobata!!! Iar asta este doar un simplu exemplu!

De ce?! Pentru ce?! Aveti nevoie de masa de manevra?! Spuneti doamna Plumb si domnule Plumb!!! Chiar trebuie sa ne umiliti permanent?! Cat credeti ca mai suportam mizeriile voastre?!!! Stimati membri de buna credinta ai PSD, la Dambovita lucrurile au scapat total de sub control!!! Iar Statutul Partidului probabil se regaseste la toaleta pe post de hartie igienica!!!”, a scris primarul PSD pe pagina sa de Facebook.

PSD Dâmbovița o susține pe Viorica Dăncilă la Congres. Va avea 143 de delegați.

Te-ar putea interesa și: