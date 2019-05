Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, a declarat în direct la Antena 3 că una dintre cele mai mari greșeli ale lui Liviu Dragnea a fost faptul că s-a înconjurat de nulități precum Codrin Ștefănescu.

”Îmi este rușine ca român să fiu condus de un om ca Viorica Dăncilă. N-are niciun fel de calități să ocupe această funcție, asta știam din prima clipă. Vreau să vă amintesc că am fost singurul care a votat împotriva ei. Felul în care a fost constituită echipa de guvernare a fost impusă cât se poate de dictatorial și în Guvern se regăsesc foarte mulți oameni de nivelul doamnei Dăncilă. Faptul că s-a înconjurat de nulități gen Codrin Ștefănescu în conducerea PSD este o altă mare greșeală. Faptul că l-a prins a doua zi în funcția de președinte al PSD și a venit nouă să ne spună că PSD nu trebuie să piardă guvernarea este o altă greșeală. Singura variantă cât de cât decentă este demisia și acasă, dar el se va agăța de putere. Cu astfel de indivizi eu nu am ce să dialoghez. Nu am ce să vorbesc cu acest om.”, a spus Robert Negoiță, la Antena 3.

Secretarul general al partidului era și el pe fir, așteptând să intre în direct și să dialogheze cu primarul sectorului 3, însă acesta din urmă a refuzat orice urmă de dialog.

”Rugămintea mea este să nu luați în seamă micuți de genul acesta, ei nu contează. Noi am pierdut în organizații ca cea a domnului Negoiță care a luat spre 16%. Evident că toți cei de la partid așteaptă niște decizii. Avem multe contestații, avem întâlniri cu avocații, sunt multe detalii de rezolvat. Sigur că trebuie făcute niște analize foarte serioase. Nu trebuie să își dea nimeni demisia. Vom vedea în cadrul CEX-ului și probabil că vom prelungi ședința cu o zi sau două pentru a vedea exact unde am greșit.”, a spus Codrin Ștefănescu.

