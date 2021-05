PSD îl pune la zid pe ministrul Cristian Ghinea: România are 0 euro pe 2021 de la Comisia Europeană

Potrivit mesajului PSD, România nu are, pentru anul 2021, fonduri europene obișnuite din partea Comisiei Europene. Reprezentanții spun că ministrul a fost prea ocupat ”să repare eşecul PNRR”.

“România are 0 euro pe 2021 de la Comisia Europeană. Ministrul ,,Zero” Ghinea a fost aşa de preocupat să repare eşecul PNRR că a uitat de fondurile europene obişnuite”, afirmă reprezentanţii PSD, joi seară, într-o postare pe Facebook.

În continuare, PSD spune că, în perioada 2017-2019, guvernul social-democrat a absorbit 9,75 de miliarde de euro din fonduri europene. Așteptându-se ca oamenii să compare perioada de timp, PSD a spus că suma este mai mare decât 0.

“Veţi spune că nu e tocmai corect să comparăm 3 ani de guvernare cu jumătate de an, dar dacă împărţim 9,75 la 3, sunt 3,25 de miliarde fonduri europene pe an. Mai mult decât 0”, adaugă aceştia.

La finalul lunii aprilie a fost adoptat, în coaliția de guvernare, PNRR-ul. Chiar dacă toate proiectele au fost păstrate, valoarea a scăzut de l 40 de miliarde de euro, la 29 de miliarde de euro. Proiectele vor fi negociate pe data de 10 mai, atunci când premierul Florin Cîțu și ministrul Fondurilor Europene vor merge la Bruxelles.

„Sunt 350 de linii de investiție în PNRR, în cele mai multe cazuri a fost vorba despre o reducere a sumelor, pentru că au fost cazuri în care nu am avut o fundamentare foarte bună a costurilor. După ce am discutat cu Comisia Europeană, am redus din ele, nu e nimic dramatic. M-aș abține de la a da detalii, pentru că sunt negocieri în curs”, spunea Ghinea în luna aprilie.