Noua inițiativă legislativă vine pe fondul unei creșteri semnificative a numărului de prosumatori începând cu 2022. Aceștia au adus o contribuție importantă la producția de energie regenerabilă, dar au creat și provocări pentru rețelele de distribuție locală. Dan Fleșariu, CEO Wiren, menționează că „majoritatea prosumatorilor sunt conectați la buclele de distribuție locală, unde, pe măsură ce se înmulțesc capacitățile de producție individuală pentru autoconsum, se induc fluctuații de tensiune și instabilitate a frecvenței, care pot duce la avarii ale invertoarelor sau ale unor echipamente electrocasnice. Aceste fluctuații sunt generate de faptul ca maximul producției de energie din centralele fotovoltaice ale prosumatorilor se suprapune pe minimul consumului de energie din bucla respectivă. Astfel de perturbări produse în rețea ca urmare a creșterii numărului de prosumatori, afectează toți consumatorii, inclusiv prosumatorii înșiși.”

Amendamentul impune prosumatorilor să instaleze sisteme de stocare a energiei pentru capacitățile de producție de la 10,8 kW până la 400 kW, până la data de 31 decembrie 2027. Aceste sisteme trebuie să asigure o capacitate minimă de stocare raportată la puterea unităților de producție. Scopul acestei măsuri este de a stabiliza rețeaua și de a asigura o utilizare eficientă a energiei produse de prosumatori.

Această situație nu este surprinzătoare pentru cei care urmăresc dinamica pieței, mulți prosumatori începând deja să își instaleze sisteme de stocare chiar înainte de intervenția legislativă. „Această măsură nu este nouă; în multe țări, obligația de stocare există deja pentru a gestiona eficient producția mare de energie regenerabilă a prosumatorilor și pentru a evita dezechilibrele în rețea.”, explică CEO-ul companiei.

Beneficiile sistemelor de stocare a energiei pentru prosumatori

Wiren, specializată în dezvoltarea și implementarea soluțiilor de energie regenerabilă și infrastructură energetică, oferă o gamă variată de servicii, inclusiv soluții hibride complete care includ panouri fotovoltaice și sisteme de stocare a energiei. Acestea sunt proiectate pentru a maximiza utilizarea energiei produse și pentru a reduce dependența de rețeaua publică. Astfel, prosumatorii pot evita costurile suplimentare asociate cu energia preluată din rețea și pot economisi semnificativ pe termen lung.

Dan Fleșariu subliniază că instalarea unei baterii care este bine dimensionată “permite prosumatorilor să utilizeze mai eficient energia produsă. În loc să injecteze surplusul de energie în rețea, prosumatorii pot stoca această energie în baterie pentru a o folosi atunci când producția este scăzută. Este important de menționat că, fără un sistem de stocare, energia preluată din rețea, inclusiv cea în regim de compensare cantitativă, este supusă unor costuri adiționale semnificative, cum ar fi taxe, accize, tarife de transport și distribuție, care reprezintă mai mult de jumătate din factura de energie. Utilizând energia stocată, aceste costuri adiționale sunt evitate, iar investiția în sistemul de stocare se amortizează rapid, de obicei în cca. 4 ani.”

Consultanță și finanțare pentru sisteme de stocare

Wiren oferă consultanță personalizată pentru analiza consumului și producției fiecărei instalații. Pe baza acestor date, Wiren poate dimensiona corect capacitatea de stocare necesară și poate oferi soluții financiare avantajoase. Programul Casa Verde 2024, destinat sectorului rezidențial, va oferi finanțare pentru stocare. Există opțiuni de finanțare din fonduri europene și guvernamentale și pentru zona de business, creând astfel un pachet complet care facilitează conformarea la noua legislație.

Prosumatorii sunt încurajați să colaboreze cu experți în domeniu pentru a asigura o implementare eficientă și sigură a sistemelor de stocare. Instalarea capacităților de stocare este mai simplă decât instalarea panourilor fotovoltaice și poate fi realizată fără dificultăți majore. Este esențial ca prosumatorii să colaboreze cu electricieni autorizați pentru a evita orice risc asociat bateriilor. De asemenea, este important ca aceștia să se adreseze specialiștilor cu istoricul consumului și producției, astfel încât să se determine capacitatea optimă de stocare. În funcție de aceste informații, pot fi oferite scheme personalizate care respectă atât cerințele legale, cât și nevoile specifice ale fiecărui prosumator.

Termenul de implementare stabilit până la 31 decembrie 2027 oferă prosumatorilor timpul necesar pentru a se adapta noilor cerințe legislative. Prin adoptarea soluțiilor adecvate de stocare a energiei, aceștia pot asigura o tranziție lină și avantajoasă, contribuind la stabilitatea și eficiența energetică a rețelei.

Wiren a fost premiat la Gala CIJ Awards 2023 pentru Best Sustainable Photovoltaics Systems Provider of the Year (Cel mai bun furnizor de sisteme fotovoltaice sustenabile al anului), ceea ce reprezintă reprezintă recunoașterea angajamentului și excelenței Wiren în promovarea soluțiilor de energie regenerabilă.