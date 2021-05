După trei săptămâni de la lansare, programul Rabla de înnoire a parcului auto nu a fost de prea mare ajutor pentru cei care vor să-şi cumpere o maşină nouă. Deocamdată, niciun dosar nu a fost încă aprobat.

Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a afirmat că sunt depuse „câteva mii” de dosare pentru achiziţionarea de autoturisme noi prin Programul Rabla Clasic, însă a constatat că programul merge foarte greu, întrucât sistemul este „foarte birocratic”.

Concret, niciun dosar depus în cursul acestui an pentru Programul Rabla de înnoire a parcului auto nu a fost aprobat până în prezent. Ministrul afirmă că a cerut Administraţiei Fondului de Mediu să reducă birocraţia şi să înceapă analiza şi aprobarea dosarelor, subliniind că mai sunt încă de aprobat dosare în cadrul acestui program depuse în anul 2020 şi nefinalizate.

„Am avut şi astăzi discuţii cu conducerea AFM-ului, nu funcţionează… aprobările merg încet. Din păcate, sistemul este unul birocratic, aşa l-am găsit şi încă nu am făcut modificările. AFM-ul nu a aprobat până acuma niciun dosar. Săptămâna aceasta intră în comitetul de aprobare primele dosare care au fost depuse după data de 26, de când s-a deschis programul.

Am solicitat ca săptămânal cel puţin 200 de dosare să fie aprobate, astfel încât programul să pornească. Am primit acest semnal la sfârşitul săptămânii trecute că acele comitete de avizare şi aprobare nu sunt organizate din cauza faptului că au venit foarte multe dosare din 2020, nici măcar acelea nu au fost terminate. E procedură prea complicată şi prea stufoasă, am cerut conducerii AFM să simplifice, să elimine direcţiile care oricum nu au contribuţie în aprobarea dosarelor şi să urgenteze procedura”, a declarat Tanczos Barna, marţi seară, la Digi24.