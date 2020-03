Prognoza meteo ANM! Când se opresc ploile! Anunţ important al meteorologilor

Prognoza meteo ANM pentru luni anunţă că cerul va fi mai mult noros, exceptând sud-estul teritoriului, unde înnorãrile vor fi temporare. Va ploua şi sub formã de aversã, în Oltenia, Transilvania, în cea mai mare parte a Banatului şi Moldovei, în jumãtatea de vest a Munteniei şi local în restul teritoriului. Noaptea, în regiunile sud-estice, pe arii restrânse vor fi şi descãrcãri electrice. Cantitãţile de apã vor depãşi pe arii restrânse 15…25 l/mp, îndeosebi în Oltenia. La munte, mai ales la altitudini de peste 1700 m, precipitaţiile vor fi şi sub formã de lapoviţã şi ninsoare. Vântul va sufla slab şi moderat, cu unele intensificãri pe crestele montane, iar noaptea, pe arii restrânse şi în estul şi în sud-estul ţãrii. Temperaturile maxime se vor încadra între 8 şi 18 grade, cu cele mai ridicate valori în Dobrogea continentalã, iar cele minime vor fi cuprinse între 2 şi 9 grade. Izolat se va semnala ceaţã, mai ales dimineaţa şi noaptea. De asemenea, în Bucureşti, vremea va fi în general închisã. Temporar va ploua şi sub formã de aversã, în prima parte a zilei şi posibil şi în a doua parte a nopţii. Vântul va sufla slab şi moderat (viteze de pânã la 30…35 km/h). Temperatura maximã va fi de 12…13 grade, iar cea minimã de 7…8 grade.

Marţi, prognoza meteorologilor anunţă că cerul va avea înnorãri, mai persistente pe parcursul zilei. Temporar va ploua şi sub formã de aversã şi vor fi posibile descãrcãri electrice, în jumãtatea de sud a ţãrii, unde cantitãţile vor fi în general moderate, şi pe arii mai restrânse în restul teritoriului. În sud-est vor fi condiţii de grindinã. La munte, mai ales la altitudini mari, vor fi şi precipitaţii sub formã de lapoviţã şi ninsoare. Vântul va sufla slab şi moderat, cu unele intensificãri în regiunile estice, sud-estice şi sud-vestice, unde la rafalã se vor atinge viteze de 45…55 km/h şi izolat 60 km/h. Temperaturile maxime se vor încadra între 6 şi 17 grade, iar cele minime între 1 şi 9 grade. Izolat vor fi condiţii de ceaţã. În Bucureşti vremea va fi în general închisã. Temporar va ploua şi sub formã de aversã, în general moderat cantitativ. Vântul va sufla slab şi moderat (viteze de pânã la 30…35 km/h). Temperatura maximã va fi de 12…13 grade, iar cea minimã de 5…6 grade.

Când se schimbă vremea

Conform meteorologilor, începând de miercuri, şi mai ales joi, vremea va fi în general frumoasã şi se va încãlzi în toatã ţara, devenind deosebit de caldã pentru aceastã datã, anunţă Româniatv.net.

