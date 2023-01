Roubini spune că toate acestea vor determina investitorii să se îndrepte spre aur, făcând ca prețul metalului galben să crească la 3.000 de dolari până în 2028, relatează Kitco.com.

Singurul activ de rezervă nu poate fi decât aurul

„În următorii câțiva ani, mă aștept ca aurul să aibă rate mari de rentabilitate cu o singură cifră în rate scăzute de rentabilitate de două cifre”, a spus el. „Mă aștept la rate de rentabilitate de aproximativ 10% pe an, în următorii cinci ani ”, susține Nouriel Roubini, unul din economiştii foarte citaţi în ultimii ani. Inflația, stagflația și tendința de „dedolarizare” vor fi principalii factori.

„Dacă rivalii Statelor Unite trebuie să-și diversifice activele, pentru că am transformat dolarul în armă și pot fi impuse sancțiuni, atunci singurul activ internațional de rezervă, care nu poate fi confiscat de SUA și de Occident nu va fi nici dolarul, nici euro, yenul sau lira.

Nu poate fi decât aurul”, a declarat Roubini. El a estimat că prețul aurului va crește cu 10% pe an, pe parcursul următorilor cinci ani, iar rezultatul va fi un preț de peste 3.000 de dolari pe uncie, cu o rentabilitate generală de 60%.

O criză de datorii stagflaționiste ar putea începe în 2023

Cunoscut și sub numele de „Dr. Doom” pentru previziunile sale economice sumbre și pentru că a anticipat corect criza financiară din 2008, Roubini afirmă că o „o criză de datorii stagflaționiste” ar putea începe în 2023, ceea ce va duce la scădera acțiunilor și obligațiunilor.

„Dacă am dreptate, că vom avea o aterizare grea, că inflația va fi persistentă și că băncile centrale sunt într-o dilemă, atunci atât acțiunile, cât și obligațiunile se vor descurca prost”, a anticipat Roubini.

„Aurul ar trebui să meargă mai bine pentru că este o acoperire împotriva inflației. Este, de asemenea, o barieră împotriva instabilității financiare și a stabilității sociale, politice și geopolitice”, susține reputatul economist.

Amenințările geopolitice

Roubini a mai afirmat că „puteri revizioniste” precum China, Rusia, Iran și Coreea de Nord vor provoca, în următorii ani, SUA și Europa pentru dominația mondială. Mai mult, el a avertizat că China ar putea ataca Taiwanul chiar în acest an, provocând noi tensiuni între Beijing și Washington.

„Președintele Xi a dorit un al treilea mandat nu pentru că vrea să reformeze China, ci pentru că dorește să intre în istorie drept președintele care a unit China continentală cu Taiwanul”, susține Roubini.

”Biden a declarat că, dacă China ar invada Taiwanul sau va impune o blocadă navală, SUA vor interveni direct în acel conflict”, a amintit el.

Roubini a avertizat că un astfel de conflict se va transforma într-un „război nuclear între SUA și China”, iar dacă Statele Unite vor renunța la angajamentul luat față de Taiwan, își vor pierde credibilitatea ca aliat militar.

„Dacă pierzi Taiwanul, credibilitatea de a te angaja să-ți aperi aliați precum Coreea de Sud, Japonia, Australia și alții din Asia va scădea”, a observat el.

Mega-amenințările care pândesc omenirea

În noua sa carte intitulată ”Megathreats: Ten Dangerous Trends That Imperil Our Future, and How to Survive Them”, Roubini identifică crizele datoriilor, deglobalizarea, o bombă cu ceas demografică, catastrofele climatice, inteligența artificială și alți factori drept „mega-amenințări” care pun în pericol întreaga umanitate, care ar putea duce la o „distopie”.

Dar, susține el în carte, problema este că rezolvarea unei probleme riscă să înrăutățească alta.

De exemplu, Roubini scrie că pentru a combate schimbările climatice, sunt necesare investiții masive în energia verde, dar astfel de investiții ar necesita o reducere a standardului de viață al oamenilor.