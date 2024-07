Cu o zi în urmă, președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a vorbit despre războiul din Israel, în timpul unui discurs în care a lăudat industria de apărare a Turciei. Acesta a dat de înțeles că Turcia ar putea intra în Israel, la fel cum au făcut Libia și Nagorno-Karabah în trecut, fără a preciza, însă, ce fel de intervenție sugerează.

„Trebuie să fim foarte puternici, astfel încât Israelul să nu poată face aceste lucruri ridicole Palestinei. La fel cum am intrat în Karabah, la fel cum am intrat în Libia, am putea face acelaşi lucru cu ei. Nu există niciun motiv pentru care să nu putem face acest lucru. Trebuie să fim puternici, astfel încât să putem lua aceste măsuri”, a declarat el în cadrul unei reuniuni a partidului său de guvernământ, AK, ce a avut loc în oraşul său natal, Rize.

La scurt timp, oficialul olandez Geert Wilders (extremă-dreapta) a ajuns la concluzia că Turcia ar trebui să fie dată afară din NATO, chiar dacă este doua forță militară, după SUA. Ba mai mult, el l-a acuzat pe președintele Turciei că este „islamofascist” și „complet nebun”.

Islamofascist Erdogan threatens to invade Israel.

This guy is totally nuts.

Turkey should be kicked out of NATO. https://t.co/pYXHNi9XQ8

— Geert Wilders (@geertwilderspvv) July 28, 2024