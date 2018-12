Probleme uriașe pentru Kanal D! Se preconizează un dezastru total pentru turci! Dezvăluiri șocante făcute de Andronic după ce a revenit în România

Duelul dintre cei doi a fost vizibil dezechilibrat. În timp ce lui Beatrice i s-au dat ţinte uşoare de atins, lui Alin Andronic i s-a cerut practic imposibilul. Încă înainte de start, lucrurile păreau aranjate. Imediat ce au ajuns înapoi în ţară, Războinicul a zburat spre Germania, nu înainte să posteze un mesaj care să agite şi mai mult apele.

“Abandonul meu in finala Exatlon nu are legatură cu accidentarea suferita. Am decis să abandonez pentru că s-a făcut o mare nedreptate!!!!!!!! Ce s-a văzut in finală nu a fost tot ce s-a intâmplat acolo!!! Pozele sunt făcute după aproximativ o săptămâna de la filmarea finale”, a postat concurentul Exalton alături de mai multe fotografii cu picioarele lui rănite.

Zeci de mii de fani şi-au exprimat susţinerea pentru Alin Andronic şi au criticat aspru Kanal D. Mai mult aceştia au ameninţat că la altă ediţie nu se vor mai uita. Tot acest scandal afectează foarte mult Kanal D întrucât Exalton este emisiunea care le-a adus cei mai mulţi bani. Din acest motiv, deja se pregăteşte o a treia ediţie.

Problema este că acest final neaşteptat a indignat pe toată lumea şi nimeni nu mai crede în corectitudinea postului tv.

Decizia producătorilor a fost de-a dreptul şocantă. După ce aceştia au prezentat povestea impresionantă a Războinicului Alin Andronic, ulterior au decis că Beatrice trebuie să câştige, a spus o sursă din interior pentru Capital.

Oficialii postului nu au dorit să comenteze haosul creat şi probabil doresc să îngroape subiectul, ignorând nemulţumirile publicului în speranţa că totul se va stinge odată cu curgerea timpului.

Este posibil şi ca Alin Andronic să acţioneze în instanţă Kanal D întrucât susţine că nu a avut parte de o competiţie dreaptă, deşi şi-a riscat sănătatea şi a fost principalul actor în audienţele show-ului TV.

Prima ediţie a emisiunii Exalton a fost un succes răsunător, cu mult peste aşteptările tuturor. Show-ul a fost de multe ori lider de audienţă devansând producţii de top de la Pro Tv sau Antena 1. Finalul a fost unul, însă mult criticat. Vladimir Drăghia s-a impus atunci prin votul publicului în faţa războinicului Ionuţ Sugacevschi, care, culmea, avea mai mulţi susţinători decât adversarul său, cel puţin aparent.

Deşi fanii s-au revoltat atunci, ecoul nu a fost chiar atât de puternic pentru că Drăghia şi-a donat toţi banii unei fundaţii care ajută copiii bolnavi de cancer. Cu toate acestea, dezamăgirea telespectatorilor a fost proiectată în ediţia a doua, care a avut audienţe mult sub aşteptări.

Interesant este dacă o a treia ediţie va înregistra cifre decente sau cei de la Kanal D vor avea parte de un boicot din partea publicului