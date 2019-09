„Obiectivul politic principal al Partidului Național Liberal în această sesiune parlamentară este oprirea guvernării PSD, prin intermediul unei moțiuni de cenzură. În conformitate cu decizia Biroului Politic Național, am stabilit un calendar de negocieri cu toate formațiunile politice parlamentare și grupurile parlamentare, altele decât PSD, calendar pe care îl punem în practică. Am avut întâlniri cu partenerii din opoziție de la USR, de asemenea, am discutat cu reprezentanții PMP, urmând să mai avem o întâlnire cu colegii noștri din opoziție . De asemenea, am avut negocieri cu UDMR și cu grupul minorităților.

Am anunțat că vom avea negocieri cu toate formațiunile politice și grupurile parlamentare din Parlament, mai puțin PSD. Vom avea negocieri și cu reprezentanții ALDE și cu reprezentanții Pro România. Vom avea negocieri și cu reprezentanții ALDE și cu reprezentanții Pro România. În mod evident, nu pot să vă comunic eu oră, loc de întâlnire, pentru că aceste negocieri, în mod evident, le vom purta în niște condiții pe care le convenim de comun acord, dar, evident, obiectivul nostru este să obținem sprijin pentru moțiunea de cenzură din partea tuturor parlamentarilor care nu sunt membri PSD, dar vom purta, de asemenea, discuții individual și cu parlamentari PSD, care sunt dispuși să susțină moțiunea de cenzură.

Va merge deocamdată la partenerii cu care am discutat. Cu siguranță el va fi remis în discuțiile ulterioare și celorlalți doi parteneri. Așteptăm observații, propuneri, completări, modificări ale textului, pe care de altfel am și discutat că și reprezentanții USR și reprezentanții PMP și cei ai UDMR, vor avea propriile puncte de vedere privitor la textul moțiunii de cenzură. În ceea ce ne privește, suntem deschiși să elaborăm un text al moțiunii de cenzură, care să cuprindă și observațiile critice și punctele de vedere ale tuturor partenerilor implicați în acest demers parlamentar”, a explicat Ludovic Orban miercuri, într-o conferinţă de presă.

Precizările lui Orban vin după ce preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că Uniunea va susţine o moţiune de cenzură, dar a apreciat totodată că o amânare a depunerii acesteia ar putea determina o reorientare a forţelor pro şi contra din Parlament.

Astfel, parlamentarii Partidului Național Liberal au semnat pentru moțiunea de cenzură pe un text care pleacă spre partenerii de negocieri pe care i-a precizat domnul președinte Ludovic Orban: USR, PMP, UDMR și ALDE. Astăzi, am avut, de asemenea, și o întâlnire cu grupul minorităților și le vom pune la dispoziție acest text. În momentul în care se creează o susținere pe o variantă de text de moțiune de cenzură asumată, semnăturile se vor strânge de la toți cei cu care discutăm și vom ajunge în plen să depunem această moțiune de cenzură împotriva Guvernului Dăncilă, a completat Raluca Turcan.

