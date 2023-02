Războiul din Ucraina și sancțiunile impuse împotriva Rusiei au redus semnificativ volumul de gaze naturale transportate prin conductele sale. În plus, guvernul lui Eduard Heger a impus o taxă specială asupra acesteia, ca parte a unui pachet de taxe care vizează companiile care au profitat de pe urma prețurilor ridicate la energie.

Perioadă dificilă pentru compania slovacă

Operatorul de gazoducte consideră că această taxă este discriminatorie și ilogică.

„Nu profităm în niciun fel de criza energetică și nu avem profituri extraordinare”, a declarat Miroslav Bodnár, membru al Consiliului de administrație al Eustream. „Compania noastră trece în prezent printr-o perioadă dificilă pentru afaceri. Volumele de gaze transportate continuă să scadă în continuare”, a adăugat acesta.

Eustream este singura companie din Slovacia asupra căreia a fost impusă noua taxă specială. Aceasta nu se aplică niciunei alte companii care operează construcții liniare, cum ar fi conductele de gaz, distribuția de căldură sau alimentarea cu apă. Din acest motiv, Eustream consideră că taxa este discriminatorie, deoarece vizează exclusiv o singură companie.

Eustream este deținută în proporție de 100% de SPP Infrastructure, care la rândul său este controlată de compania de stat SPP (51%) și de EP Infrastructure (49%), care face parte din Energeticky a Prumyslovy Holding, un conglomerat deținut de omul de afaceri ceh Daniel Kretinski și de partenerul său slovac Patrik Tkac.

Impozitul special

La 22 decembrie 2022, parlamentul slovac a adoptat o nouă legislație propusă de un grup de deputați din formațiunea OĽaNO condusă de Milan Vetrák, care a introdus un impozit special pe construcții. Pe baza acesteia, conductele de tranzit de gaze naturale vor fi impozitate cu 6.000 de euro pe kilometru de conductă pe lună.

Singura companie care operează o astfel de infrastructură în Slovacia este Eustream, a cărei rețea de conducte are o capacitate anuală de aproximativ 90 de miliarde de metri cubi de gaze naturale. Impozitul înseamnă că societatea ar trebui să plătească anual 171 milioane de euro în plus la bugetul de stat sub formă de impozite pe proprietate pentru exploatarea rețelei sale.

Ministrul slovac al Economiei, Karel Hirman, s-a opus adoptării legii. El nu a considerat rezonabilă impunerea unei sarcini suplimentare sub forma unei taxe speciale pentru companie.

„Din păcate, [Eustream] nu mai este gâsca de aur care a fost în trecut”, a declarat el.