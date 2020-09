Vineri seară, Tigrul, Unicornul, Îngerul, Vulpoiul și Panda s-au luptat pe scena Masked Singer România. În urma deciziei publicului și a celor patru detectivi, Îngerul a fost nevoit să părăsească emisiunea și să-și arate adevărata față. Sub masca acestuia s-a ascuns Brigitte Pastramă.

Pro TV a spart audiențele

De-a lungul edițiilor, Ana Morodan, INNA, Codin Maticiuc și Horia Brenciu au încercat să descopere cine se ascunde sub costumul puternicului Înger, însă fără succes. Cu toate indiciile pe masă, atenți la fiecare detaliu pe care masca le oferea, cei patru n-au reușit să se apropie de răspunsul corect: Brigitte Pastramă a fost cea care și-a ascuns identitatea în costumul Îngerului.

”Nu a fost ușor deloc să țin acest secret, deoarece nici soțul meu, nici copiii mei nu știu că am participat la acest show. Este pentru prima dată când cânt pe o scenă, am repetat în fiecare seară momentele. A fost greu pentru că n-am văzut aproape nimic și era dificil să urc scări. Mai mult, eu am rău de înălțime și prima piesă am cântat-o la 2 metri. În acel moment am zis: <<Doamne, dă-mi putere! Dacă reușesc să trec de aceste două minute, înseamnă că ești aici cu mine>>. Sunt fericită că am purtat acest costum și mă reprezintă foarte mult!”, a spus Brigitte Pastramă.

Ediția Masked Singer România de aseară a fost lider de audiență și a înregistrat 5.9 puncte de rating și 19% cotă de piață, în intervalul orar 20:29 – 22:30, în rândul publicului format din persoane cu vârsta cuprinsă între 18 și 49 de ani, din mediul urban, în timp ce televiziunea de pe poziția secundă avea 5.5 puncte de rating și 17.7% cotă de piață.

Săptămâna viitoare, alte măști vor urca pe scena Masked Singer România și se vor duela pentru un loc în etapa următoare a show-ului. Cel mai spectaculos show TV al momentului este în fiecare vineri, de la ora 20:30, la PRO TV.