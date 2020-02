Paul Gheorghe este unul dintre oamenii cheie ai Pro România. Acesta a ccoordonat filiala Pro România de la Sectorul 3. Însă, Paul Gheorghe a anunțat pe pagina sa de Facebook că a luat decizia de a se alătura Partidului Național Liberal din mai multe motive. Partidul condus de Ponta a pierdut un pion important.

Potrivit acestuia, se pare că PNL are mai multă dorință de reformă, ceea ce este mai apropiat de valorile sale. În plus, după mai multe discuții, Paul Gheorghe susține că obiectivele PNL corespund cu obiectivele sale.

„Așa cum am spus-o în repetate rânduri, decizia mea de a intra în politică a venit 100% din dorința de implicare și nu din nevoia de apartenență la un anumit partid. Am considerat, încă de la înființare, că valorile și dorința de schimbare impregnate la acel moment de Pro România sunt apropiate de valorile mele, așa că am hotărât să mă alătur. Însă timpul și mai multe momente de reflecție mi-au arătat că nu a fost așa.

Astfel, am decis ca începând din 2 februarie 2020 să mă reîntorc în echipa PNL Sector 3. PNL este partidul care, în acest moment, arată cel mai mult dorința de reformă. După mai multe discuții am realizat că obiectivele acestora corespund cu ale mele și sunt convins că, împreună, vom reuși să schimbăm în bine viitorul țării”, a scris Paul Gheorghe pe Facebook.

Ce a transmis colegilor de la Pro România?

Pe de altă parte, Paul Gheorghe le-a mulțumit foștilor colegi, dar și-a exprimat și dorința ca aceștia să se alăture Partidului Național Liberal, împreună cu el.

„Le mulțumesc tuturor colegilor din Pro România pentru sprijinul oferit și pentru încrederea acordată. Îmi doresc ca o mare parte dintre aceștia să vină alături de mine în PNL, iar cei care aleg să rămână în PRO România București Sector 3, să continue proiectele bune pe care l-am pornit împreună.

Decizia de a schimba partidul este strict personală și vine din dorința de a schimba în bine această țară, pe care o vom lăsa moștenire copiilor noștri. Suntem obligați să încercăm!

Acum mă întorc acasă!„, a mai scris politicianul.

