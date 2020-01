Fostul premier Victor Ponta a comentat intenţiile premierului Ludovic Orban şi ale Guvernului liberal cu privire la mult ceruta autostradă Comarnic – Braşov. Într-o postare pe pagina sa de socializare, Ponta aminteşte că în 2014 erau gata toate procedurile tehnice şi financiare, însă Traian Băsescu a făcut sesizare la DNA, iar Laura Codruţa Kovesi a deschis un dosar, care a fost închis apoi în 2015, fără a se găsi vreo ilegalitate. În plus, actualul preşedinte al Pro România atrage atenţia că suma vehiculată de 1 miliard de euro este o minciună, pentru că toate studiile tehnice internaţionale au arătat un cost total de 1,8 miliarde.

Piedicile puse autostrăzii de către DNA şi de politicieni care se “văicăreau”

“Balbe + minciuni + date false + incompetenta + ticalosie = NU o sa avem Comarnic – Brasov in urmatorii 6 ani ( in varianta cea mai optimista ) !

1) In anul 2014 am terminat absolut toate procedurile tehnice si financiare ( inclusiv acordul BEI si BERD) si trebuia sa semnam Contractul de executie cu trei companii europene care au realizat zeci de mii de kilometrii – Vinci + Strabag + Aktor / termen de executie era Iunie 2018 / Traian Basescu ne-a facut sesizare la DNA , Doamna Kovesi a deschis un dosar pe vorbele lui Basescu , evident ca nu au gasit absolut nimic ilegal dar au inchis dosarul dupa 2015 cand am demisionat / Klaus Iohannis a spus si el ( luand de bune ce se vaicarea Madam Gorghiu la televizor ) ca nu se poate face proiectul pana nu se pronunta DNA daca a fost ceva ilegal

2) Toate studiile tehnice internationale si auditate au aratat un cost total ( proiectare, exproprieri, executie , finantare ) de 1,8 miliarde euro / cine spune ca o face cu 1 miliard MINTE”, scrie Victor Ponta pe pagina sa de Facebook.

Băsescu, Gorghiu, Dragnea, Dăncilă şi Orban, consideraţi vinovaţi

Fostul premier îşi continuă criticile sale la adresa tuturor celor care au pus piedici, într-un fel sau altul, realizării acestei autostrăzi. Din păcate, drumul de mare viteză printre munţi nu poate fi realizat nici nu fonduri europene, nici cu bani de la buget, spune Ponta, care explică în detaliu situaţia. “Din cauza prostiei şi ticăloşiei lui Băsescu, Gorghiu, Dragnea, Dăncilă şi acum Orban în cazul cel mai fericit se va circula pe Autostrada Comarnic – Braşov peste 6 ani din această zi”, scrie Victor Ponta în mesajul său.

“3) Autostrada Comarnic – Brasov NU este eligibila la fonduri europene ( argumentul a fost ca aveam in toatal 4 miliarde euro pentru autostrazi alocati deja la Pitesti – Sibiu si Iasi – Targu Mures ( care costa impreuna cam 10 miliarde ) / si ca singurul segment unde se pot recupera banii din PPP este Comarnic – Brasov / cine spune ca face Comarnic – Brasov din bani europeni MINTE / cine spune ca face Comarnic – Brasov din bani de la Buget MINTE ( proiectul inseamna aproape 1% din PIB si intra imediat dupa semnare pe deficit ESA – la ce deficit are deja Romania Comisia Europeana nu va aproba asa ceva / doar prin PPP costul poate fi apreciat de Eurostat ca fiind in afara Bugetului)

4) Prin Ordonanta stupida adoptata de Guvernul “Orban” s-au anulat absolut toate procedurile facute pana acum ( daca nu le placea ceva trebuiau doar sa faca un update in maxim 60 de zile) – acum toate procedurile trebuie reluate de la zero / 18 luni pregatire documente + 18 luni licitatie si proiectare + 36 luni executie ( daca totul merge perfect si daca se aloca banii ) = 72 de luni

5) Din cauza prostiei si ticalosiei lui Basescu, Gorghiu, Dragnea, Dancila si acum Orban in cazul cel mai fericit se va circula pe Autostrada Comarnic – Brasov peste 6 ani din aceasta zi / iar oamenii care stau in trafic ii voteaza tot pe cei de mai sus / qed !”

Te-ar putea interesa și: