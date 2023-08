Victor Ponta a tras un semnal de alarmă în ceea ce privește datoria externă a României. Fostul premier a susținut că cifrele sunt de-a dreptul înspăimântătoare și că situația din țara noastră este destul de rea. El a menționat că datoria externă s-a triplat în ultimii opt ani de zile. Vinovați de acest lucru îi consideră pe premierii PNL Ciucă, Cîțu și Orban.

În ceea ce privește situația reală din România, Victor Ponta a dat detalii, în direct, la o emisiune TV.

Acesta a arătat că până în anul 2015, timp de 25 de ani, România s-a împrumutat 50 de miliarde de euro.

„E mult, dacă ne gândim că autostrada pe care nu o mai facem, Comarnic-Brașov, costa 3 miliarde. Din 2015 până la finalul anului trecut s-a triplat datoria (N.R. – la 150 de miliarde). (…) În loc să plătim din cea pe care o aveam, am triplat-o. Asta înseamnă dobânzi mai mari. Domnul Iohannis ne-a îndatorat cu câte 10 miliarde de euro pe an”, a precizat fostul premier.

El a susținut că poate situația ar fi fost justificată dacă s-ar fi băgat banii în șosele, autostrăzi, spitale sau școli. Dar, a continuat Ponta, sumele s-au dus pe nimic, s-au dus pe firme străine, deplasări, armament.

„10 miliarde de euro pe an e foarte mult pentru România (…) BNR a anunțat cât ne-am mai împrumutat pe primele șase luni din 2023. Până acum era rău cu 10 miliarde pe an. Știți cât ne-am împrumutat în primele șase luni din 2023? Cu 15 miliarde de euro pe an! Adică 30 de miliarde pe an”, a mai spus Victor Ponta.