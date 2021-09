Oameni de afaceri, designeri, influenceri, vedete ale lumii mondene, arhitecți, fotografi și mulți iubitori de artă au participat la vernisajul care a avut loc pe 2 septembrie.

În mai puțin de o oră de la deschiderea expoziției, toate cele șase picturi care formează Colecția „SOWEDOSE”, tablouri unicat, au fost cumpărate de Braiconf, companie cu o implicare constantă nu doar în acțiuni de caritate, ci și în sustinerea tinerilor talentați.

„Am fost foarte fericit de recunoașterea mea ca artist! Braiconf este primul meu client de după debut și am fost onorat! În același timp, am primit multe alte cereri de cumpărare de la cei care erau prezenți sau care au văzut expoziția pe social media, în postările live de la event”, spune David Podut.

Colecția SOWEDOSE, al cărei titlu este o abreviere a sintagmei „Sometimes we don’t see”, este compusă din șase tablouri unicat care prezintă „esența personalității fiecăruia dintre noi”, spune artistul, care explică faptul că „prezentarea acestor tipuri de personalități a fost făcută în antiteză”. Rezultatul a fost o colecție de picturi care surprinde prin abordarea originală, îndrăzneață și maturitatea artistică, uimitoare pentru un pictor atât de tânăr.

David Podut a impresionat nu doar prin tablourile sale, ci si prin povestea de viață. Pictorul care a expus prima sa colecție de artă în Capitală, are numai 17 ani, s-a născut în București și face liceul în Milano.

Talentat și încrezător, și-a rugat părinții să-l sprijine astfel încât să-și urmeze visul: „Când ne-am mutat în Italia, am ales să studiez arta, o pasiune a mea până atunci, și am rugat-o pe mama să mă susțină ca într-o zi să am propria expoziție de artă. Sunt fericit că visul acesta a fost posibil datorită familiei mele și a multor oameni iubitori de frumos, care m-au ajutat în realizarea completă a evenimentului. Tuturor le sunt recunoscător!”