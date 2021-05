Geta Brătescu a fost artist plastic, fotograf, eseistă și scriitoare din România. Opera sa artistică include lucrări de grafică, desen, colaj, fotografie și ilustrație de carte. Ea a fost considerată unul dintre primii artiști conceptuale din România.

Georgeta Ann Comănescu pe numele său complet s-a născut la 4 mai 1926. A lucrat ca ilustratoare de carte pentru copii în anii 1950. Apoi, mai târziu în anii 50, s-a alăturat Uniunii Artiștilor Plastici, o organizație de stat prin care a călătorit în țară pentru a schița românii în viața lor de zi cu zi.

O dovadă a talentului ei în design, la începutul anilor ‘60 a fost numită director artistic al prestigioasei reviste literare Secolul 20.

Dar în studio Brătescu a creat o mare parte din lucrările sale cele mai cunoscute într-o varietate de medii, inclusiv desen, fotografie, film și colaje de materiale obișnuite. Geta Brătescu a primit în 2008 titlul de Doctor honoris causa al Universității Naționale de Arte din București, acordat pentru remarcabila sa contribuție la dezvoltarea artei românești contemporane.

Opera impresionantă a Getei Brătescu

În 2017, la amurgul carierei sale de șapte decenii, Brătescu a primit onoarea de a reprezenta România la prestigioasa Bienală de la Veneția, iar în același an i s-a acordat Ordinul Național „Steaua României”, cea mai înaltă onoare civilă a țării. Pe 19 septembrie 2018, marea artistă a decedat.

Prin activitatea sa a adunat o operă artistică impresionantă, care include lucrări de grafică, desen, colaj, fotografie şi ilustraţie de carte. Lucrările sale au fost expuse la Galerie im Taxispalais în Innsbruck, Muzeul Naţional de Artă al României din Bucureşti, A Foundation din Liverpool, Index Foundation din Stockholm, e-Flux New York, Istanbul Biennale, MACBA Barcelona, Mumok Vienna, Kalmar Museum din Suedia, Galerie Barbara Weiss din Berlin, Museum of Modern Art (MoMA) din New York.

Acest doodle de la Google pe care îl poți vedea azi, dedicat artistei Geta Brătescu, a fost realizat de Irina Selaru.

Sursă foto: Pixabay