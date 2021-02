Primăria Sectorului 6 a intervenit marți într-o situație fără precedent. Potrivit unui comunicat de presă transmis de autoritatea locală, s-a dispus sistarea lucrărilor pe un şantier din Militari. Totodată, Serviciul Disciplina în Construcţii a interveni și el și a aplicat o amendă de 50.000 de lei, mai precizează sursa citată.

Mai exact, se pare că în urma sesizărilor primite de la mai mulți cetăţeni, prin intermediul petițiilor, şi a unui control în teren, Primăria Sectorului 6, prin Poliţia Locală Sector 6, a constatat faptul că la un şantier situat pe Bulevardul Iuliu Maniu au fost executate excavaţii fără autorizaţii de construire şi fără organizare de şantier.

În acest context, în urma verificărilor, Serviciului Disciplina în Construcţii a întocmit proces-verbal de amendă în cuantum de 50.000 de lei şi a dispus readucerea terenului la starea iniţială.

Primăria Sectorului 6 a luat atitudine

Totodată, sursa citată mai precizează că, în contextul în care reprezentantul societăţii în cauză nu a putut pune la dispoziţie toate documentele solicitate, inspectorii Serviciului Protecţia Mediului au întocmit invitaţie la sediul instituţiei.

Invitația a fost întocmită pentru data de miercuri, în vederea finalizării controlului şi a dispunerii măsurilor finale, a adăugat Primăria Sectorului 6.

“Sectorul 6 nu este un sat fără câini. Am primit petiţii care îmi semnalau că acest mare proiect imobiliar, care are deja birou de vânzări, nu are şi autorizaţie de construire”, a scris primarul Ciprian Ciucu, luni, într-o postare pe pagina personală de Facebook.

De asemenea, el a mai menţionat că nu se opune dezvoltării, trebuie doar ca aceasta să ţină cont şi de interesul public şi de legi. Acesta a subliniat faptul că legea trebuie aplicată și totodată respectată.

“Cea mai mare reformă pe care am putea să o facem în ţara asta este să respectăm şi să aplicăm legea“, a adăugat Ciprian Ciucu.