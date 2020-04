Roxana Marinescu Schwartz este prima vedetă din România care a fost testată pozitiv cu coronavirus. Vedeta a fost deja internată la Spitalul de Boli Infecțioase ”Matei Balș” din București.

Fostul model din Playboy este prima persoană din showbiz-ul românesc care a fost testată pentru COVID-19. Anterior, vedeta s-a simțit rău și îi era tot mai greu să respire. În acest context, fostul fotomodel a fost nevoit să cheme salvarea.

Ce spune soțul acesteia

Victor Schwartz, soțul Roxanei și un celebru medic estetician, a declarat pentru cancan.ro că în prezent aceasta se simte bine și că nu va fi lăsată acasă până când testele nu vor ieși negative.

”Acum câteva seri, Roxana a întâmpinat mici dificultăți respiratorii și legate de simțul mirosului. Pentru că s-a panicat, eu i-am spus să sunăm la Salvare. Au venit cei de la SMURD, au dus-o la spital, i-au făcut testul și după aceea au adus-o acasă. După două zile, când am realizat că rezultatul întârzie, am început să mă agit și să dau telefoane. Am descoperit că este diagnosticată pozitiv și mi-au spus că o să vină un echipaj ca să o ducă la spital și să o interneze. Ea se simte bine, dar i-au spus că, până nu o să îi iasă două teste pozitive, nu o lasă acasă”, a declarat Victor Schwartz